Zee News Bengali
Saraswati Pujo 2026: উল্টে গেল হাজার বছরের ঐতিহ্য, পুরোহিত ছাড়াই হল বাগদেবীর আরাধনা! পুজো করলেন 'AI ব্রাহ্মণ'... অবিশ্বাস্য!

Saraswati Puja 2026:  আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাগদেবীর আরাধনা!  রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার সুশোভন ঘোষ।  

| Jan 23, 2026, 09:37 PM IST
1/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

মনোজ মণ্ডল: পুরোহিত ছাড়া কি আর পুজো হয়! কেন হবে না? AI-র যুগে সবই সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার সুশোভন ঘোষ।

2/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

সন্ত পঞ্চমীতে  বাঙালির ঘরে ঘরে সরস্বতী পুজো। বাগদেবীর আরাধনা স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও।  

3/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

পুরোহিতের চাহিদা তুঙ্গে। এতটাই যে, নির্দিষ্ট সময়ে পুরোহিত পাওয়ার দুষ্কর। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় গৃহস্থকে।  

4/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ উপোস করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বাড়ির লোকেদের।  

5/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

আজ, শুক্রবার সরস্বতী পুজোর দিনে একই ঘটেছিল বনগাঁর সুভাষপল্লীর বাসিন্দা সুশোভন ঘোষের বাড়িতে।  পরিবারের লোকেরা যথন পুরোহিতের অপেক্ষায়, তখনই এক অভিনব ভাবনা মাথায় আসে সুশোভনের।

6/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

AI যদি সঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে, তাহলে পুরোহিত ছাড়াও পূজো সম্পন্ন করা সম্ভব! এরপর নিজের মোবাইলে AI ব্যবহার করে বিষয়টি যাচাই করে নেন সুশোভন। 

7/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

সুশোভন দেখেন, AI=র মন্ত্রোচারণে কোনও ভুল নেই।  এরপর AI সাহায্যেই হয় সরস্বতী পুজো।  বাড়ির লোকেরা তো বটেই, অভিনব এই পুজোয় অংশ নেন পাড়া-প্রতিবেশী ও কচিকাঁচারাও।

8/8

সরস্বতী পুজোয় 'AI ব্রাহ্মণ'!

 সোশ্য়াল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল 'AI পুরোহিতের সরস্বতী পুজো'। সুশোভনের বাড়ির লোকেরা জানিয়েছেন, AI-র মাধ্যমে পুজো তাঁরা মানসিকভাবে তৃপ্তি পেয়েছেন তাঁরা।  কী নিয়মে পূজো করতে হবে? কীভাবে মন্ত্র বলতে হবে? সবই  বুঝিয়ে দিয়েছে AI।

পরবর্তী
অ্যালবাম

