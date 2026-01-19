English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Satadru Dutta: 'সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব', মুচলেকা দিয়ে ৩৭ দিন হাজতবাসের পর অবশেষে খোলা আকাশের নীচে শতদ্রু...

Satadru Dutta: মেসি ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অভিযুক্ত শতদ্রু দত্ত ৩৭ দিন জেল খাটার পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন।  রাজ্য ছাড়তে না পারার, পাসপোর্ট জমা রাখা, সপ্তাহে একদিন হাজিরা এবং তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শর্ত দিয়েছেন।

| Jan 19, 2026, 06:07 PM IST
পিয়ালী মিত্র, দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: মেসি ইভেন্টে বিশৃঙ্খলা কাণ্ডে ৩৭ দিন জেল খাটার পর অবশেষে জামিন পেলেন অভিযুক্ত শতদ্রু দত্ত। বুধবার বিধাননগর এসিজিএম আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। 

আদালতে শুনানির সময় শতদ্রুর আইনজীবী যে কোনও শর্তে জামিনের আবেদন জানান। তিনি আদালতকে জানান, পাসপোর্ট জমা রাখা-সহ আদালতের আরোপিত সমস্ত শর্ত মানতে প্রস্তুত অভিযুক্ত পক্ষ। 

তবে সরকারি পক্ষ থেকে জামিনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। সরকারি আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, অভিযুক্তের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের ভয় দেখানো হচ্ছে, যা তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। দু’পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর আদালত শেষ পর্যন্ত ১০ হাজার টাকার দু’টি সিউরিটি বন্ডে শর্তসাপেক্ষে শতদ্রু দত্তের জামিন মঞ্জুর করে।

শতদ্রুর আইনজীবী দ্যুতিময় ভট্টাচার্য ও সৌম্যজিৎ রাহা জানান, জামিনে মুক্তির পরও শতদ্রু রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবেন না। আদালত তাকে বিধাননগর এলাকার আওতাভুক্ত স্থানেই থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি পাসপোর্ট জমা রাখা, সপ্তাহে একদিন হাজিরা দেওয়া এবং তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শর্তও আরোপ করা হয়েছে।

এর আগে দু’বার জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছিল। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে পাঠানো হয়। ২৮ ডিসেম্বর দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পরও তাঁর জামিন আবেদন খারিজ হয়। অবশেষে, মেসি কাণ্ডের ৩৭ দিন পর শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর হল।  

মেসি ইভেন্টে সংঘটিত বিশৃঙ্খলার ঘটনায় বিধাননগর দক্ষিণ থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে পুলিস। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অশান্তি সৃষ্টির সঙ্গে ভাঙচুর, হিংসা ছড়ানো এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯২, ৩২৪ (৪)(৫), ৩২৬ (৫), ১৩২, ১২১ (২), ৪৫, ৪৬ ধারা-সহ নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগ।

পুলিসি তদন্তের অংশ হিসেবে শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির পর ব্যাংক ও বিভিন্ন লেনদেন খতিয়ে দেখেন সিটের আধিকারিকরা। এর ভিত্তিতে শতদ্রুর ২২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

