Satadru Dutta: 'সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব', মুচলেকা দিয়ে ৩৭ দিন হাজতবাসের পর অবশেষে খোলা আকাশের নীচে শতদ্রু...

Satadru Dutta: 'সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব', মুচলেকা দিয়ে ৩৭ দিন হাজতবাসের পর অবশেষে খোলা আকাশের নীচে শতদ্রু...
Satadru Dutta: মেসি ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অভিযুক্ত শতদ্রু দত্ত ৩৭ দিন জেল খাটার পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন। রাজ্য ছাড়তে না পারার, পাসপোর্ট জমা রাখা, সপ্তাহে একদিন হাজিরা এবং তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শর্ত দিয়েছেন।
তবে সরকারি পক্ষ থেকে জামিনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। সরকারি আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, অভিযুক্তের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের ভয় দেখানো হচ্ছে, যা তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। দু’পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর আদালত শেষ পর্যন্ত ১০ হাজার টাকার দু’টি সিউরিটি বন্ডে শর্তসাপেক্ষে শতদ্রু দত্তের জামিন মঞ্জুর করে।
শতদ্রুর আইনজীবী দ্যুতিময় ভট্টাচার্য ও সৌম্যজিৎ রাহা জানান, জামিনে মুক্তির পরও শতদ্রু রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবেন না। আদালত তাকে বিধাননগর এলাকার আওতাভুক্ত স্থানেই থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি পাসপোর্ট জমা রাখা, সপ্তাহে একদিন হাজিরা দেওয়া এবং তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শর্তও আরোপ করা হয়েছে।
