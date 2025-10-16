Shani Rashifal: ৩০ বছর পরে মীনে শনি! বড়ঠাকুরের মহাপ্রভাবে দীপাবলিতেই এঁদের কপালে জ্বলবে সৌভাগ্যের লক্ষ প্রদীপ! অর্থ, মান, যশ...
After 30 Years Saturn Direct in Pisces: শনি রাশিফল খুব আগ্রহ-জাগানো একটা বিষয়। অনেকেই আলাদা করে শনি তাঁদের রাশির উপর কতটা প্রভাব ফেলছে, সেটা জানতে চান।
বক্রীতেই গোচর
২৮ নভেম্বর থেকে
কারা কারা ভাগ্যবান?
মিথুন
তুলা
মকর
মকর রাশিদের পক্ষেও সময়টা দারুণ, সম্ভবত, সবচেয়ে ভালো। মীনে শনির গোচরে এঁদের সব বাধা দূর হয়ে যাবে। এঁরা সব সংকটে পরিবারের সাহায্য পাবেন। এঁদের রোজগারও বাড়বে। এঁদের সম্পত্তি বাড়বে। দাম্পত্যজীবনে সুখ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
