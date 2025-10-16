English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Rashifal: ৩০ বছর পরে মীনে শনি! বড়ঠাকুরের মহাপ্রভাবে দীপাবলিতেই এঁদের কপালে জ্বলবে সৌভাগ্যের লক্ষ প্রদীপ! অর্থ, মান, যশ...

After 30 Years Saturn Direct in Pisces: শনি রাশিফল খুব আগ্রহ-জাগানো একটা বিষয়। অনেকেই আলাদা করে শনি তাঁদের রাশির উপর কতটা প্রভাব ফেলছে, সেটা জানতে চান।

| Oct 16, 2025, 08:18 PM IST
1/7

৩০ বছর পরে

শনিদেব কর্মফলের দেবতা। ন্যায়ের দেবতা। শনি এখন মীন রাশিতে, দীর্ঘ ৩০টি বছর পরে।

2/7

বক্রীতেই গোচর

শনির এই যে গোচর বা ট্রানজিট সেটা অবশ্য তাঁর রেট্রোগ্রেড মোশন বা বক্রী গতিতে থাকা কালীনই।

3/7

২৮ নভেম্বর থেকে

২৮ নভেম্বর থেকে শনির সোজা গতি। মোটামুটি একটি রাশির ঘর অতিক্রম করতে শনির প্রায় ৩০ বছর সময় লাগে। এই পরিস্থিতিতে শনি ৩০ বছর পরে মীনে প্রবেশ করছে।

4/7

কারা কারা ভাগ্যবান?

এ বছরের শেষে শনি মীনে সোজা প্রবেশ করবে। এর জেরে কয়েকটি রাশির জাতকদের ভাগ্যে ঠিকরে পড়বে সৌভাগ্যসূর্যের দ্যুতি। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?

5/7

মিথুন

এঁদের হাতে বিপুল টাকা আসবে। এঁদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা পিতা বা মাতা, তাঁদের তাঁদের সন্তান-সংক্রান্ত কোনও সুখবর পাবেন। 

6/7

তুলা

এঁরা এঁদের কেরিয়ারে সবসময় ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। এঁদের সম্পদবৃদ্ধি ঘটবে এই সময়টায়। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা নতুন বিনিয়োগকারী পাবেন। কর্মসূত্রেই এঁদের বিদেশ ভ্রমণ হতে পারে।

7/7

মকর

মকর রাশিদের পক্ষেও সময়টা দারুণ, সম্ভবত, সবচেয়ে ভালো। মীনে শনির গোচরে এঁদের সব বাধা দূর হয়ে যাবে। এঁরা সব সংকটে পরিবারের সাহায্য পাবেন। এঁদের রোজগারও বাড়বে। এঁদের সম্পত্তি বাড়বে। দাম্পত্যজীবনে সুখ।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

