Sauraseni Maitra Break Up: 'এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...', নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর?

Sauraseni Maitra | Nikhil Jain: ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সঙ্গে অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্রের প্রেম নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই যে আলোচনা চলছিল, অভিনেত্রীর এক সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছিল গত বছরের নভেম্বরে, যখন ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার দিন তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল।  

| Dec 04, 2025, 09:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  টলিউডে ফের এক সম্পর্কের ভাঙন নিয়ে নতুন গুঞ্জন। সম্পর্ক ভেঙেছে সৌরসেনীর?  

ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সঙ্গে অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্রের প্রেম নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই যে আলোচনা চলছিল, অভিনেত্রীর এক সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা।   

অভিনেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহানের প্রাক্তন স্বামী ব্যবসায়ী নিখিল জৈন প্রেমে পড়েছিলেন সৌরসেনীর, এমনটাই ছিল খবর।   

একসময় সৌরসেনী নিখিলের ব্যবসার প্রচার মুখও ছিলেন। শোনা যায়, ২০২৩ সালে বারাণসীতে একটি বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ের সূত্রেই নাকি দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, যা পরে প্রেমে পরিণত হয়। এরপর তাঁদের একাধিক পার্টিতে একসঙ্গে দেখা গেছে।  

সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছিল গত বছরের নভেম্বরে, যখন ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার দিন তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল।  

২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি এই গুঞ্জন যেন সত্যি হয়ে উঠেছিল। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিখিলের বাহুলগ্না একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে সৌরসেনী নিজেই তাঁদের সম্পর্কে সিলমোহর দেন। ছবির ক্যাপশন ছিল, ‘হ্যালো ২০২৫, তোমাকেও হ্যালো নিখিল।’  

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সৌরসেনী। সেখানেই শীতকাল প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এক আক্ষেপের কথা বলেন, যা এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।  

সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, “একটা জিনিস এবারের শীতে আমার খুব মিস হয়ে যাবে। আমি বয়ফ্রেন্ডের থেকে তার হুডি চুরি করতাম। এবার সেটা হবে না আর। মনে হয় এবার আমাকে একটা হুডি কিনতে হবে! এবার আর চুরি করা যাবে না।”  

অভিনেত্রীর এই মন্তব্য স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তাঁর আর নিখিল জৈনের সম্পর্ক আর আগের মতো নেই। প্রিয়জনের জিনিস চুরি করার মতো মিষ্টি অভ্যাস আর হয়তো পূরণ হবে না বলেই মনে করছেন সৌরসেনী।   

এই মন্তব্যের পর টলিপাড়ায় এখন একটাই প্রশ্ন—তাহলে কি নিখিল-সৌরসেনীর পথ সত্যিই আলাদা হয়ে গেল?

