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কবে কবে পালিত হবে শ্রাবণ সোমবার? শিবের অঢেল কৃপা পেতে সোমবারে কী করবেন, কী করবেন না?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 20, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:47 PM IST
Sawan 2026: শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার পালিত হচ্ছে আজ ২০ জুলাই। এই বছর শ্রাবণের চারটি সোমবার। সনাতন ধর্মে শ্রাবণ মাসের সোমবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ শিবভক্ত শ্রাবণ সোমবার পালন করেন। শ্রাবণ মাস দেবাদিদেব মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়। সোমবার শিবের বার। তাই শ্রাবণ মাসের সোমবার পালন করলে মেলে শিবের বিরল আশীর্বাদ।
শ্রাবণ মাস1/7

শ্রাবণ মাস

বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে শুরু হয়ে গিয়েছে শ্রাবণ মাস। ১৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে শ্রাবণ মাস। শ্রাবণ মাস চলবে ১৭ অগস্ট পর্যন্ত। 

তাৎপর্যপূর্ণ সোমবার2/7

তাৎপর্যপূর্ণ সোমবার

শ্রাবণ মাসকে দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদধন্য মাস হিসাবে মনে করা হয়। এমাসে শিবের বিশেষ কৃপা মেলে বলে মনে করা হয়। সেই হিসেবে শ্রাবণের প্রতিটি সোমবারই আধ্যাত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ক'টি সোমবার?3/7

ক'টি সোমবার?

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার পড়ছে আজ, ২০ জুলাই। দ্বিতীয় সোমবার আগামী ২৭ জুলাই, তৃতীয় সোমবার ৩ আগস্ট, চতুর্থ সোমবার পড়ছে ১৭ আগস্ট।

শ্রাবণী শিবরাত্রি4/7

শ্রাবণী শিবরাত্রি

এর মাঝে শ্রাবণ মাসে পড়ছে শ্রাবণী শিবরাত্রিও। এই তিথিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিথি বলে মনে করা হয়। তারিখটি পড়েছে ১১ আগস্ট, মঙ্গলবার। শাস্ত্রে বলা হয়, এদিনের নিশীথ পুজোর শুভ সময় রাত ১২টা ৫ মিনিট থেকে ১২টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত।

কোন ফল পেতে কী করণীয়?5/7

কোন ফল পেতে কী করণীয়?

শ্রাবণের সোমবারে যদি শিবলিঙ্গে সঠিকভাবে অভিষেক করা হয়, তাহলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। দুঃখ ও সমস্যা নাশ করতে মহাদেবের মধু অভিষেকের রীতি রয়েছে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় দই দিয়ে অভিষেক করার রীতিও রয়েছে। ভাগ্যোন্নতি এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখার বাসনায় শ্রাবণের সোমবারে চন্দন দিয়ে শিবলিঙ্গ অভিষেক করার রীতি রয়েছে। শিবলিঙ্গে বিভূতি অভিষেক করলে কর্মে আসে সাফল্য। ডাবের জল দিয়ে অভিষেক করলে জীবনে আসে আনন্দ ও তৃপ্তি। এছাড়াও পাকা কলা, গুড়, মিছরি, খেজুর দিয়ে দেবাদিদেবের অভিষেক করলে, ধনসম্পদ প্রাপ্তি হয় বলে বিশ্বাস।

শ্রাবণ সোমবারে কী খাবেন না?6/7

শ্রাবণ সোমবারে কী খাবেন না?

শ্রাবণ সোমবারের ব্রত পালন করলে শস্যদানা খাওয়া যাবে না। তাই, এদিন চাল বা ডাল খাওয়া চলবে না। শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিতে ভুলেও আমিষ জাতীয় খাবার খাবেন না। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, বেগুন, বাঁধাকপি খাওয়াও চলবে না। শ্রাবণে গোটা মাস জুড়েই মাছ, মাংস ও মদ থেকে দূরে থাকুন। সাদা নুন খওয়া চলবে না। এই নিয়ম মেনে চললে বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর শিবের আশীর্বাদ বর্ষিত হবেই।

শ্রাবণ সোমবারে কী খাবেন?7/7

শ্রাবণ সোমবারে কী খাবেন?

এত কিছু তো খাবেন না। তাহলে শ্রাবণ সোমবারে খাবেন কী? শ্রাবণ মাসের সোমবার নিরামিষ ও সাত্ত্বিক আহার করতে হয়। এদিনে ফল, নিরামিষ তরকারি, হালুয়া খাওয়া চলে। ময়দা দিয়ে তৈরি খাবার, যেমন পরোটা, লুচি ইত্যাদি খাওয়া যায়। এছাড়া শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিতে নানা ধরনের শাকসবজিও খাওয়া যাবে। সাবুদানার খিচুড়ি, ক্ষীর এবং শামা চালের ভাত খাওয়া যেতে পারে। মিষ্টি আলু ও কাঁচকলা চলবে। সৈন্ধব লবণ খাওয়া যেতে পারে।

(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

 

TAGS:
Sawan 2026
Sawan somvars in 2026

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