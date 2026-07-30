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শাওন মাস জুড়ে ৪ রাশির জাতকের মাথায় সদাই জ্বলজ্বল করবে সৌভাগ্য!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:22 PM IST
Sawan Month Lucky Zodiacs 2026: শাওন মাসে রাহু সহসাই কেন্দ্রে। আগামী ২ অগস্ট রাহু শতভিষা, তাঁর নিজের নক্ষত্র ছেড়ে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ঢুকবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মঙ্গলের শাসনাধীন। আর মঙ্গল খুব দ্রুত ফলদায়ক এক গ্রহ। এবং তাঁর প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হয়।
রাহু গোচর1/5

রাহু গোচর

শাওন মাসে রাহু সহসাই কেন্দ্রে। আগামী ২ অগস্ট রাহু শতভিষা, তাঁর নিজের নক্ষত্র ছেড়ে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ঢুকবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মঙ্গলের শাসনাধীন। আর মঙ্গল খুব দ্রুত ফলদায়ক এক গ্রহ। এবং তাঁর প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হয়। মঙ্গল তো শৌর্য শক্তি সাহস আবার ধনদৌলত ভূসম্পত্তির কারণ-গ্রহ। রাহুর কৃপায় কয়েকটি রাশির জাতকদের আচমকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ, কেরিয়ারে নয়া লাফ! কারা কারা এই শুভ সময়ের মুখোমুখি?

মেষ/Aries2/5

মেষ/Aries

মেষ তো মঙ্গলশাসিত। তাই মঙ্গলে রাহুর প্রবেশে মেষ রাশির জাতকেরা প্রভূত উপকৃত হবেন। এঁদের আর্থিক পরিস্থিতি আরও ভালো হবে। এঁদের আটকে থাকা কাজ আচমকা গতি পাবে। এ সময় নতুন চাকরি বা বিজনেস শুরু করলে তা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মিথুন/Gemini 3/5

মিথুন/Gemini

ভাগ্যে বড় বদল আসবে মিথুন রাশির। বিদেশযাত্রা, তা থেকেই জীবনের নয়া মোড়। এঁরা যেখানে হাত দেবেন সেখানেই সোনা ফলবে। যাঁরা চকারিজীবী তাঁদের টাকা বাড়বে। সামাজিক সম্মান বাড়বে।

তুলা/Libra4/5

তুলা/Libra

তুলা রাশির জাতকেরা নিজেদের পুরনো বিনিয়োগ এবং সম্পত্তি থেকে বড় লাভ করবেন। এসময়ে এঁদের জমি বা বাড়ি এবং গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে। যে কোনও প্রতিযোগিতায় এঁরা সফল হবেন। 

কুম্ভ/Aquarius5/5

কুম্ভ/Aquarius

কুম্ভ রাশির সঙ্গে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের বিশেষ যোগ। ফলে, রাহুর এই গোচর কুম্ভ রাশির জন্য় দারুণ হতে চলেছে। কেরিয়ারের দিক থেকে বড় কোনো সুসংবাদ আসবে। এঁদের জন্য সময়টা গোল্ডেন টাইম। আটকে থাকা টাকা আসবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Sawan Month Lucky Zodiacs
Sawan 2026 Horoscope
transit of Rahu in Mars

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