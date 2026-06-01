/Vlogger Sayani Chakraborty Death: আগের রাতে প্রেমিকের বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফেরে সায়নী, চলত মারধরও! বিস্ফোরক অভিযোগে পুলিসের দ্বারস্থ মা

Sayani Chakraborty Death: মৃত্যুর আগের দিন রাতে সায়নী ওই ছেলেটির বাড়িতে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। সায়নীর মায়ের অনুমান, ওই বাড়িতে এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্য সে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিভাবান ও প্রাণবন্ত ভ্লগার সায়নী চক্রবর্তীর মৃত্যুতে তীব্র চাঞ্চল্য। গত ২৮ মে বাড়িতেই আত্মঘাতী হন সায়নী। কী কারণে হাসিখুশি থাকা মেয়েটি চরম পদক্ষেপ নেয়? সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে সায়নীর অকালমৃত্যুতে তোলপাড় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
পুলিসের প্রাথমিক অনুমান ছিল যে, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই সায়নী এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। আরও জানা গিয়েছিল, হুগলির ত্রিবেণীর কোনও যুবকের সঙ্গে সায়নীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল।
সায়নীর পাশাপাশি তাঁর মা মলি চক্রবর্তীও ভ্লগার। মেয়ের চলে যাওয়ায় অবশেষে তিনি মুখ খুলেছেন। সায়নীর প্রেমিক ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সায়নীর মা। প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখে তিনি মেয়ের মৃত্যুর সঠিক বিচার দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে সদ্য আইন পাশ করেছিল। ও খুব ট্যালেন্টেড, হাসিখুশি মেয়ে, পশুপাখি নিয়ে থাকা মেয়ে।'
সায়নীর মায়ের অভিযোগ, দীর্ঘ চার বছর ধরে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্পর্ক ছিল। দুই পরিবারই এই সম্পর্ক মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, গত কিছুদিন ধরে সায়নীকে তীব্র মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। অভিযুক্ত যুবক সায়নীকে অবহেলা করত এবং তাঁর গায়ে হাতও তুলত বলে দাবি পরিবারের। সায়নী তাঁর মায়ের কাছে এই কষ্টের কথা লুকিয়ে রাখতেন।
সায়নীর মায়ের অনুমান, মৃত্যুর আগের দিন রাতে সায়নী ওই যুবকের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। সেদিন রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে সায়নীর মা বলেন, 'ওদের বাড়িতে গিয়ে হয়তো এমন কিছু ঘটেছিল, যার জন্য আমার মেয়ে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।' পরবর্তীতে সায়নীর ফোন ঘেঁটে তাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও নির্যাতনের বেশ কিছু চ্যাট বা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে তিনি জানান।
ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক ও তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে পলাতক। সায়নীর মায়ের প্রশ্ন, 'সে যদি দোষী না-ই হতো, তবে কেন পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেল?' পুলিস ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
মেয়ের মৃত্যুর শোকের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভুয়ো খবরে (Fake News) তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সায়নীর মা। হাত জোড় করে তিনি অনুরোধ জানান, শুধুমাত্র কিছু 'ভিউস'-এর আশায় যেন তাঁর মৃত মেয়েকে নিয়ে কোনও কুৎসা বা ভুয়ো খবর ছড়ানো না হয়।
তিনি আরও বলেন, 'আমার বাড়িতে পশু পাখি সবাই কাঁদছে। ওদের সামলাতে পারছি না।' সায়নী অত্যন্ত পশুপ্রেমী ও সাধারণ মেয়ে ছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের পরিবার এই মানসিক আঘাত আর সহ্য করতে পারছে না। প্রশাসনের কাছে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শোকার্ত মা।