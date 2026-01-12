English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • SBI ATM Fee Hike: আপনার SBI-তে অ্যাকাউন্ট? ATM-এ ঢোকার আগে এখনই জানুন, ব্যাংক এবার ২৩ টাকা কাটবে...

SBI ATM Fee Hike: আপনার SBI-তে অ্যাকাউন্ট? ATM-এ ঢোকার আগে এখনই জানুন, ব্যাংক এবার ২৩ টাকা কাটবে...

SBI ATM Fee Hike: স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অন্য এটিএম লেনদেনের চার্জে বিরাট বদল এনেছে। ATM-এ ঢোকার আগে এখনই জানুন, কেন কার থেকে ব্যাংক এবার ২৩ টাকা কাটবে...  

| Jan 12, 2026, 08:44 PM IST
1/8

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

State Bank of India

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) এটিএম ফি বৃদ্ধিতে বিরাট বদল আনল। দেশের বৃহত্তম পাবলিক সেক্টর ব্যাংক জানিয়েছে গত ১ ডিসেম্বর থেকে লাগু হয়েছে এই বদল।     

2/8

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

1) State Bank of India

গতবছর ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম এটিএম লেনদেনের জন্য বর্ধিত চার্জ দিতে হচ্ছে গ্রাহকদের। ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান ইন্টারচেঞ্জ খরচের কারণেই এই বদল!  

3/8

এসবিআই এটিএম ফি বৃদ্ধি: কারা প্রভাবিত হবেন?

SBI ATM Fee Hike: Who Will Be Impacted?

এসবিআই-তে যাঁদের সেভিংস ও স্যালারি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁরা এসবিআই ছাড়া যদি অন্য কোনও এটিএম থেকে ফ্রি লেনদেনের সীমা অতিক্রম করে, তারাই প্রভাবিত হবে। তবে এসবিআই-এর নিজস্ব এটিএম থেকে লেনদেনের জন্য চার্জ কিন্তু একই আছে।

4/8

এসবিআই এটিএম ফি বৃদ্ধি: সংশোধিত চার্জ

SBI ATM Fee Hike: The Revised Charges

এসবিআই গ্রাহকরা যদি অন্য ব্যাংকের এটিএম থেকে টাকা তোলেন, তাহলে প্রতিবার টাকা তোলার জন্য ২৩ টাকা (জিএসটি ছাড়া) দিতে হবে। গ্রাহকদের বিনামূল্যে লেনদেনের সীমা শেষ হয়ে গেলেই এই ফি ধার্য হবে।  

5/8

ব্যালেন্স অনুসন্ধান বা মিনি স্টেটমেন্টে

Balance enquiries or mini statements

ব্যালেন্স অনুসন্ধান বা মিনি স্টেটমেন্টের মতো অ-আর্থিক লেনদেনের জন্য চার্জ বাড়িয়ে ১১ টাকা (জিএসটি ছাড়া) করা হয়েছে। ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটির ইন্টারচেঞ্জ ফি কাঠামোয় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে এটিএম সম্পর্কিত পরিষেবাগুলির মূল্য কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।  

6/8

এসবিআই এটিএম ফি বৃদ্ধি: বিনামূল্যে লেনদেন

SBI ATM Fee Hike: Free Transactions

সেভিংস অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য উপলব্ধ মাসিক বিনামূল্যের লেনদেনের সংখ্যায় এসবিআই কোনও পরিবর্তন আনেনি। গ্রাহকরা প্রতি মাসে এসবিআই-বহির্ভূত এটিএম থেকে ৫টি বিনামূল্যে লেনদেন করতে পারবেন। গ্রাহকরা এই সীমা অতিক্রম করলেই সংশোধিত চার্জ প্রযোজ্য হবে।  

7/8

এসবিআই এটিএম ফি বৃদ্ধি: এটিএম লেনদেন

SBI ATM Fee Hike: ATM Transactions

এসবিআইয়ের গ্রাহকরা প্রতি মাসে ১০টি বিনামূল্যে এটিএম লেনদেনের সুযোগ পান, যা তাঁরা অন্য ব্যাংকের এটিএম-এ ব্যবহার করতে পারেন। আগে এসবিআই-তে যাঁদের স্যালারি অ্যাকাউন্ট থাকত, তাঁরা বিনামূল্যে সীমাহীন লেনদেনের সুযোগ পেতেন। তবে এখন আর না।  

8/8

১০টি লেনদেন শেষ হওয়ার পর

After exhausting 10 transactions

১০টি লেনদেন শেষ হয়ে যাওয়ার পর, স্যালারি অ্যাকাউন্টধারীদের প্রতিবার নগদ তুললেই ব্যাংক ২৩ টাকা কাটবে। তার সঙ্গে জিএসটি জুড়বে। অ-আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ১১ টাকা এবং তার সঙ্গে জিএসটি চার্জ জুড়বে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Abhishek Banerjee:'অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন', কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল?

পরবর্তী অ্যালবাম

Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল...

Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল...

Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল... 6
Abhishek Banerjee:&#039;অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন&#039;, কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল?

Abhishek Banerjee:'অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন', কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল?

Abhishek Banerjee:'অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন', কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল? 8
IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে...

IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে...

IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে... 11
Rohit Sharma ODI SIX Record: অবিশ্বাস্য! রোহিতেরই হল সর্বাধিক ৬ মারার রেকর্ড! জানেন এখন হিটম্যানের ওভার বাউন্ডারির সংখ্যা কত?

Rohit Sharma ODI SIX Record: অবিশ্বাস্য! রোহিতেরই হল সর্বাধিক ৬ মারার রেকর্ড! জানেন এখন হিটম্যানের ওভার বাউন্ডারির সংখ্যা কত?

Rohit Sharma ODI SIX Record: অবিশ্বাস্য! রোহিতেরই হল সর্বাধিক ৬ মারার রেকর্ড! জানেন এখন হিটম্যানের ওভার বাউন্ডারির সংখ্যা কত? 8