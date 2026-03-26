SBI Interest Rate: সুদের হার বাড়াল স্টেট ব্যাংক, কীসে কত? কোটি কোটি SBI গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুসংবাদ

SBI FD Interest Rate Hike: চলতি অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আগেই এসবিআই গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুখবর।  

| Mar 26, 2026, 12:23 PM IST
SBI গ্রাহকদের জন্য সুসংবাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুসংবাদ। 

সুদের হার বাড়াল SBI

ভারতের সবথেকে বড় সরকারি ব্যাংক স্টেট ব্যাংক ইন্ডিয়া। গ্রাহক সংখ্যা কয়েক কোটি। 

ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার বাড়াল SBI

চলতি অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আগেই এবার তাদের জন্য দারুণ খবর।

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

সুদের হার বাড়াল এসবিআই। ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার বাড়াল SBI।

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

৩ কোটি টাকার বেশি ফিক্সড ডিপোজিটের উপর সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছে এসবিআই। 

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

৪৬ দিন থেকে ১৭৯ দিনের মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ৫.১০% থেকে বাড়িয়ে ৫.৩৫% করা হয়েছে। 

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

১৮০ দিন থেকে এক বছরের কম মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ৫.৬০% থেকে বাড়িয়ে ৫.৮৫% করা হয়েছে।

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

আর ১ বছর থেকে ২ বছরের কম মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ৬.২৫% থেকে বাড়িয়ে ৬.৫০% করা হয়েছে।

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

তবে ৩ কোটির নীতে ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে সুদের হার অপরিবর্তিত থাকছে। 

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

প্রবীণ নাগরিকরা পাবেন বিশেষ সুবিধা। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ৪৬ থেকে ১৭৯ দিন পর্যন্ত মেয়াদে ফিক্সড ডিপোজিটেই সুদের হার ৫.৬০% থেকে বাড়িয়ে ৫.৮৫% করা হয়েছে। 

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

১৮০ দিন থেকে এক বছরের কম মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে ৬.১০%-এর বদলে এখন ৬.৩৫% হারে রিটার্ন পাওয়া যাবে। 

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

আর ১ বছর থেকে ২ বছরের কম মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে প্রবীণ নাগরিকরা ৬.৭৫%-এর জায়গায় ৭% হারে উচ্চ রিটার্ন পাবেন।

FD-তে সুদের হার বাড়াল SBI

তবে মেয়াদপূর্তির আগেই টাকা তুলতে গেলে জরিমানা দিতে হবে। ১% হারে জরিমানা হবে। মানে, মেয়াদপূর্তির আগে টাকা তোলার ক্ষেত্রে সুদের হার ১% কমে যাবে।

Horoscope Today: মেষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কাছের মানুষ, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মিথুনের

