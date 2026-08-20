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টাকা তোলার নিয়মে বড় পরিবর্তন! SBI গ্রাহকদের জানা খুবই জরুরি

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:16 PM IST

SBI new rules: টাকা তোলার নিয়মে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসছে স্টেট ব্যাঙ্ক। ফ্রি ক্যাশ উইথড্রয়ালের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনছে SBI। জানুন নতুন নিয়মে কতবার টাকা তোলা যাবে, অতিরিক্ত বার টাকা তুললে প্রতি উইথড্রয়ালে কত চার্জ দিতে হবে।

 

টাকা তোলার নিয়মে পরিবর্তন 1/6

টাকা তোলার নিয়মে পরিবর্তন

বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট (BSBD) অ্যাকাউন্টে টাকা তোলার নিয়মে পরিবর্তন আনছে স্টেট ব্যাঙ্ক। সার্ভিস চার্জের নতুন নিয়ম কার্যকর হবে ১ অক্টোবর থেকে। 

 
৪টি ফ্রি ক্যাশ উইথড্রয়াল2/6

৪টি ফ্রি ক্যাশ উইথড্রয়াল

নতুন নিয়মে মাসে ৪টি ফ্রি ক্যাশ উইথড্রয়ালের সুবিধা পাবেন বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা। তারপর থেকে প্রতিটি অতিরিক্ত উইথড্রয়ালের জন্য ব্যাঙ্ক ১৫ টাকা + GST চার্জ কেটে নেবে।

 
ফ্রি উইথড্রয়ালের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেনও3/6

ফ্রি উইথড্রয়ালের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেনও

এখন নতুন নিয়মে এই ফ্রি ৪টি ফ্রি উইথড্রয়ালের হিসেবের মধ্যে ধরা হবে ডিজিটাল লেনদেনকেও। ৪টি ফ্রি উইথড্রয়ালের মধ্যে SBI ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ATM থেকে নগদে টাকা তোলা, ব্যাঙ্কের শাখার মাধ্যমে টাকা তোলা ও AEPS-এর মতো ডিজিটাল লেনদেন অন্তর্ভুক্ত হবে।

 
বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট কী4/6

বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট কী

প্রসঙ্গত এই বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে কোনও ন্যূনতম ব্যালেন্স ছাড়াই বেসিক অ্যাকাউন্ট। যেখানে ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। এই BSBD অ্যাকাউন্টে বেসিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়া যায়। 

 

 

কীভাবে টাকা তুলতে পারবেন?5/6

কীভাবে টাকা তুলতে পারবেন?

BSBD গ্রাহক ব্রাঞ্চে গিয়ে উইথড্রয়াল ফর্ম পূরণ করে অথবা ATM-এর মাধ্যমে টাকা তুলতে পারেন। SBI এই BSBD অ্যাকাউন্টের সঙ্গে একটি বেসিক RuPay ATM-কাম-ডেবিট কার্ড দেয়। তবে এই অ্যাকাউন্টে কোনও চেকবুক থাকে না।

 
BSBD অ্যাকাউন্ট খোলার শর্ত6/6

BSBD অ্যাকাউন্ট খোলার শর্ত

এখন SBI-তে BSBD অ্যাকাউন্ট খোলার প্রধান শর্ত-ই হল সেই গ্রাহক SBI-এ অন্য কোনও সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাখতে পারবেন না। আর কেউ যদি SBI-তে সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকা অবস্থায় নতুন করে BSBD অ্যাকাউন্ট খোলেন, তাহলে তাঁকে ৩০ দিনের মধ্যে পুরনো সেভিংস অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দিতে হবে।

TAGS:
SBI new rules
cash withdrawal

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