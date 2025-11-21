English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...

Banking Merger: সরকার ছোট পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সাথে একীভূত করে একটি শক্তিশালী এবং উন্নত ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে। এই পরিকল্পনায় আইওবি, সিবিআই, বিওআই এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রকে পিএনবি, বিওবি এবং এসবিআইয়ের মতো বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে একীভূত করা হবে।

| Nov 21, 2025, 10:45 PM IST
1/11

পাবলিক সেক্টর ব্যাংক

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক (PSB) একীভূতকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানিকন্ট্রোলকে জানানো সূত্র অনুসারে, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (IOB), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (CBI), ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (BOI) এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রকে (BOM) পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (BoB) এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (SBI) মতো বৃহত্তর পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে একীভূত করার পরিকল্পনা চলছে। 

2/11

একত্রীকরণের কারণ ও লক্ষ্য

সরকার ছোট ও দুর্বল পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে (PSBs) বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সাথে একীভূত করে একটি শক্তিশালী এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় সক্ষম ব্যাঙ্কিং কাঠামো তৈরি করতে চাইছে।

3/11

দক্ষতা বৃদ্ধি (Improved Efficiency):

ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সরলীকরণ করা, অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি (duplication) দূর করা এবং পরিচালনাগত খরচ কমানো।

4/11

আর্থিক স্থিতিশীলতা (Financial Stability):

দুর্বল ব্যাংকগুলোর উপর আর্থিক চাপ কমানো এবং ব্যাংকগুলিকে আরও শক্তিশালী মূলধন ভিত্তির (well-capitalized) সাথে তৈরি করা।  

5/11

সম্পদের মান উন্নত করা (Better Asset Quality):

নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) বা খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা।

6/11

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা (Global Competition):

বড় আকারের এবং শক্তিশালী ব্যালেন্স শিট-সহ ব্যাংক তৈরি করা, যা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে প্রতিযোগিতা করতে এবং বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়ন করতে সক্ষম হবে।

7/11

নীতি আয়োগের পরামর্শ:

নীতি আয়োগও পরামর্শ দিয়েছে যে মাত্র SBI, PNB, BoB এবং Canara Bank-এর মতো ব্যাংকগুলিই থাকা উচিত।

8/11

কারা থাকবে ও কারা একীভূত হবে?

এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের মধ্যে পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসতে পারে।

9/11

৪টি প্রধান পাবলিক সেক্টর ব্যাংক (সম্ভাব্য)

Indian Overseas Bank (IOB) Central Bank of India (CBI) Bank of India (BOI) Bank of Maharashtra (BoM) এই ছোট ব্যাংকগুলিকে সম্ভবত SBI, PNB, এবং BoB-এর মতো বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে।  

10/11

সময়সীমা

অভ্যন্তরীণ নথি এবং আলোচনা অনুসারে, এই একত্রীকরণ পরিকল্পনাটি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে।

11/11

কেন এই একীভূতকরণ প্রয়োজনীয়?

সরকারের মতে এই উদ্যোগের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে: শক্তিশালী ব্যালেন্স শিট সহ বৃহত্তর এবং শক্তিশালী ব্যাংক তৈরি করা; কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং শাখাগুলির ওভারল্যাপিং হ্রাস করা; ভারতীয় পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংক হিসাবে স্থান দেওয়া।   

