Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...
Banking Merger: সরকার ছোট পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সাথে একীভূত করে একটি শক্তিশালী এবং উন্নত ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে। এই পরিকল্পনায় আইওবি, সিবিআই, বিওআই এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রকে পিএনবি, বিওবি এবং এসবিআইয়ের মতো বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে একীভূত করা হবে।
পাবলিক সেক্টর ব্যাংক
পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক (PSB) একীভূতকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানিকন্ট্রোলকে জানানো সূত্র অনুসারে, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (IOB), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (CBI), ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (BOI) এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রকে (BOM) পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (BoB) এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (SBI) মতো বৃহত্তর পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে একীভূত করার পরিকল্পনা চলছে।
একত্রীকরণের কারণ ও লক্ষ্য
দক্ষতা বৃদ্ধি (Improved Efficiency):
আর্থিক স্থিতিশীলতা (Financial Stability):
সম্পদের মান উন্নত করা (Better Asset Quality):
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা (Global Competition):
নীতি আয়োগের পরামর্শ:
কারা থাকবে ও কারা একীভূত হবে?
৪টি প্রধান পাবলিক সেক্টর ব্যাংক (সম্ভাব্য)
সময়সীমা
কেন এই একীভূতকরণ প্রয়োজনীয়?
