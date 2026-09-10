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মহিলাদের হাতে টাকা দিতে আরও এক অন্নপূর্ণা যোজনা! মিলবে কম সুদে ২৫ লাখ টাকা লোন, সর্বোচ্চ ২৫ কোটি

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:54 PM IST

SBI Stree Shakti Yojana: লক্ষ্য একটাই। মহিলাদের স্বনির্ভরতা। তাই মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য বড় সুযোগ। কোনও মহিলা একক উদ্যোগপতি হোন বা তাঁর অংশীদারিত্ব থাকুক, ন্যূনতম ৫০% অংশীদারিত্ব থাকলেই মিলবে এই লোনের সুবিধা।

আরও এক অন্নপূর্ণা যোজনা1/8

আরও এক অন্নপূর্ণা যোজনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে আরও এক অন্নপূর্ণা যোজনা। এই অন্নপূর্ণা যোজনা মিলছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 'স্ত্রী শক্তি যোজনা' স্কিমের আওতায়।

স্ত্রী শক্তি যোজনা2/8

স্ত্রী শক্তি যোজনা

নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং তাঁদের নতুন ব্যবসা শুরু করতে কিংবা পুরনো ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এই ঋণের সুবিধা দিচ্ছে SBI।

ঋণের সুবিধা দিচ্ছে SBI3/8

ঋণের সুবিধা দিচ্ছে SBI

এই 'স্ত্রী শক্তি যোজনা'র আওতায় কোনও মহিলা কম সুদের হারে পেয়ে যাবেন ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন। সর্বোচ্চ ঋণ পেতে পারেন ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। 

সর্বোচ্চ ২৫ কোটি ঋণ4/8

সর্বোচ্চ ২৫ কোটি ঋণ

'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল' এবং 'টার্ম লোন' দুধরনের ঋণের সুবিধা-ই রয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণে সুদের হারে ০.৫০% পর্যন্ত বিশেষ ছাড় দেয় ব্যাংক।

অন্নপূর্ণা যোজনা ও শ্ঙ্গার যোজনা5/8

অন্নপূর্ণা যোজনা ও শ্ঙ্গার যোজনা

এখন 'স্ত্রী শক্তি যোজনা'র আওতায় আবার বিভিন্ন খাতের জন্য পৃথক স্কিম রয়েছে। যেমন—খাদ্য ও ক্যাটারিং ব্যবসার জন্য 'অন্নপূর্ণা যোজনা' এবং বিউটি পার্লার বা ওয়েলনেস সেক্টরের জন্য 'শ্ঙ্গার যোজনা'।

ঋণ পরিশোধ মেয়াদ6/8

ঋণ পরিশোধ মেয়াদ

'স্ত্রী শক্তি যোজনা'র আওতায় নেওয়া টার্ম লোন মেটানোর জন্য ব্যাংক ৭ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়সীমা দিয়ে থাকে। যাতে সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যায়।

মার্জিন মানি7/8

মার্জিন মানি

এক্ষেত্রে মোট প্রজেক্ট ব্যয়ের ১৫% থেকে ২৫% অর্থ আবেদনকারীকে নিজস্ব তহবিল থেকে মার্জিন মানি হিসেবে বহন করতে হয়। বাকি অংশ ব্যাংক ঋণ হিসেবে দেয়।

কীভাবে আবেদন? প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস8/8

কীভাবে আবেদন? প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

'স্ত্রী শক্তি যোজনা'র জন্য আবেদন অনলাইনে SBI-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অথবা নিকটস্থ ব্রাঞ্চে গিয়ে সরাসরিও করা যায়। আবেদনের জন্য KYC, বিস্তারিত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট রিপোর্ট ও আর্থিক রেকর্ড জমা দিতে হয়। 

TAGS:
SBI Stree Shakti Yojana
Annapurna Yojana

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