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ছুটিতে কড়া সরকার! প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশিকা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:57 PM IST

Primary teachers leave: নিয়ম মানতে হবে। নিয়ম মেনে ছুটি নিতে হবে। নইলে... কী বলা হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়? জানুন-

ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশ1/6

ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের অননুমোদিত ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশ।

অনুপস্থিতি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ2/6

অনুপস্থিতি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অননুমোদিত অনুপস্থিতি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ স্কুল শিক্ষা দফতরের। 

জারি নির্দেশিকা3/6

জারি নির্দেশিকা

২১ সেপ্টেম্বর জারি করা নির্দেশিকায় সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অননুমোদিত ছুটির আবেদন বা নিষ্পত্তি না হওয়া অনুপস্থিতির ঘটনা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

নিয়ম মানতে হবে4/6

নিয়ম মানতে হবে

নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। 

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা5/6

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা

অথবা ঘটনা ও অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। 

৩০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট 6/6

৩০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট

এই সংক্রান্ত রিপোর্ট ৩০ দিনের মধ্যে স্কুল শিক্ষা কমিশনারের দফতরে পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

TAGS:
School teachers leave
primary teachers leave

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