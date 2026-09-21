/ছুটিতে কড়া সরকার! প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশিকা

Primary teachers leave: নিয়ম মানতে হবে। নিয়ম মেনে ছুটি নিতে হবে। নইলে... কী বলা হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়? জানুন-
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের অননুমোদিত ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশ।
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অননুমোদিত অনুপস্থিতি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ স্কুল শিক্ষা দফতরের।
২১ সেপ্টেম্বর জারি করা নির্দেশিকায় সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অননুমোদিত ছুটির আবেদন বা নিষ্পত্তি না হওয়া অনুপস্থিতির ঘটনা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।
নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।
অথবা ঘটনা ও অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শুরু করতে হবে।
এই সংক্রান্ত রিপোর্ট ৩০ দিনের মধ্যে স্কুল শিক্ষা কমিশনারের দফতরে পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।