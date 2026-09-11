/সামনের সপ্তাহে স্কুলগুলোতে কি টানা সাতদিনের ছুটি? পুজোর আবহে বাড়তি ছুটিতে খুশি কচি কাঁচারা, কী বলছে শিক্ষা পর্ষদ?

Bengal School Holiday in September: শারদোৎসবের দিন গোনা শুরু হয়ে গেছে। এরই মাঝে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে শহর থেকে গ্রাম। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল তৈরি, বাপ্পার আরাধনায় মেতে ওঠার আনন্দে পড়ুয়ারা ইতোমধ্যেই ছুটি উপভোগ করেছে। কিন্তু এর রেশ কাটতে না কাটতেই আগামী সপ্তাহে বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে ফের একবার রাজ্যজুড়ে ছুটির চর্চা জোরদার হয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি একটি সরকারি ছুটি এবং তার ঠিক পরেই সপ্তাহান্তের ছুটি থাকায় ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে-- তবে কি এবার মিলতে চলেছে টানা পাঁচ দিনের লম্বা ছুটি?
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের (WBBSE) প্রকাশিত ২০২৬ সালের স্কুলের মডেল ছুটির তালিকাতেও এই বিষয়টি স্পষ্ট।
পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক দিনের নির্ধারিত ছুটি থাকবে।
১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের ছুটির পরেই পড়ছে ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। এরপর শনি ও রবিবার রয়েছে সাপ্তাহিক ছুটি।
ফলে অনেকেই অনুমান করছিলেন, মাঝের শুক্রবারটি জুড়ে দিয়ে টানা ছুটি দেওয়া হতে পারে।
তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসিয়াল ক্যালেন্ডার খতিয়ে দেখলে এই অনুমানের কোনও সরকারি ভিত্তি মিলছে না।
পর্ষদের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে জন্মাষ্টমীর পরের নির্ধারিত সাধারণ ছুটি হিসেবে কেবল ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর কথাই উল্লেখ রয়েছে।
এর পরবর্তী সরকারি ছুটি সরাসরি ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে।
তালিকায় ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবারকে রাজ্যজুড়ে কোনও অতিরিক্ত বা বিশেষ ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।
সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন চর্চায় দাবি উঠছিল যে, শনি-রবিবারের পর ২১ সেপ্টেম্বর সোমবারও নাকি স্কুল বন্ধ থাকতে পারে।
তবে রাজ্য শিক্ষা দফতর বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকায় এমন কোনও সিদ্ধান্তের উল্লেখ নেই।
ফলে ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার রাজ্যের সাধারণ স্কুলগুলিতে ছুটি থাকার কোনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশ জারি হয়নি।
বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে নিশ্চিত সরকারি ছুটি।
সরকারিভাবে স্কুল খোলা। তবে কোনও স্কুল যদি স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজস্ব ক্ষমতাবলে ছুটি দেয়, তা সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত।
স্বাভাবিক সাপ্তাহিক ছুটি (যেসব স্কুলে শনিবারে পঠনপাঠন হয়, সেখানে নিয়মমাফিক ক্লাস চলবে)।
স্বাভাবিক কর্মদিবস, স্কুল খোলা থাকবে।
তাই সরকারি নির্দেশ ছাড়া বৃহস্পতিবারের ছুটিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ও সোমবার মিলিয়ে টানা পাঁচ দিনের ছুটির খবরকে সত্যি বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে।