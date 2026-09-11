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সামনের সপ্তাহে স্কুলগুলোতে কি টানা সাতদিনের ছুটি? পুজোর আবহে বাড়তি ছুটিতে খুশি কচি কাঁচারা, কী বলছে শিক্ষা পর্ষদ?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:19 PM IST

Bengal School Holiday in September: শারদোৎসবের দিন গোনা শুরু হয়ে গেছে। এরই মাঝে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে শহর থেকে গ্রাম। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল তৈরি, বাপ্পার আরাধনায় মেতে ওঠার আনন্দে পড়ুয়ারা ইতোমধ্যেই ছুটি উপভোগ করেছে। কিন্তু এর রেশ কাটতে না কাটতেই আগামী সপ্তাহে বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে ফের একবার রাজ্যজুড়ে ছুটির চর্চা জোরদার হয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি একটি সরকারি ছুটি এবং তার ঠিক পরেই সপ্তাহান্তের ছুটি থাকায় ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে-- তবে কি এবার মিলতে চলেছে টানা পাঁচ দিনের লম্বা ছুটি?

সরকারি ও পর্ষদের তালিকা কী বলছে?1/17

সরকারি ও পর্ষদের তালিকা কী বলছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। 

স্কুল কলেজ ছুটি2/17

স্কুল কলেজ ছুটি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের (WBBSE) প্রকাশিত ২০২৬ সালের স্কুলের মডেল ছুটির তালিকাতেও এই বিষয়টি স্পষ্ট।

স্কুল কলেজ ছুটি3/17

স্কুল কলেজ ছুটি

পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক দিনের নির্ধারিত ছুটি থাকবে।

 

শুক্রবার কি বাড়তি ছুটি মিলছে?4/17

শুক্রবার কি বাড়তি ছুটি মিলছে?

১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের ছুটির পরেই পড়ছে ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। এরপর শনি ও রবিবার রয়েছে সাপ্তাহিক ছুটি।

স্কুল কলেজ ছুটি5/17

স্কুল কলেজ ছুটি

ফলে অনেকেই অনুমান করছিলেন, মাঝের শুক্রবারটি জুড়ে দিয়ে টানা ছুটি দেওয়া হতে পারে। 

স্কুল কলেজ ছুটি6/17

স্কুল কলেজ ছুটি

তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসিয়াল ক্যালেন্ডার খতিয়ে দেখলে এই অনুমানের কোনও সরকারি ভিত্তি মিলছে না।

স্কুল কলেজ ছুটি7/17

স্কুল কলেজ ছুটি

পর্ষদের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে জন্মাষ্টমীর পরের নির্ধারিত সাধারণ ছুটি হিসেবে কেবল ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর কথাই উল্লেখ রয়েছে। 

 

স্কুল কলেজ ছুটি8/17

স্কুল কলেজ ছুটি

এর পরবর্তী সরকারি ছুটি সরাসরি ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে। 

স্কুল কলেজ ছুটি9/17

স্কুল কলেজ ছুটি

তালিকায় ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবারকে রাজ্যজুড়ে কোনও অতিরিক্ত বা বিশেষ ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।

 

সোমবারেও কি বাড়তি ছুটির সম্ভাবনা রয়েছে?10/17

সোমবারেও কি বাড়তি ছুটির সম্ভাবনা রয়েছে?

সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন চর্চায় দাবি উঠছিল যে, শনি-রবিবারের পর ২১ সেপ্টেম্বর সোমবারও নাকি স্কুল বন্ধ থাকতে পারে। 

 

পড়ুয়া ও অভিভাবকদের জন্য11/17

পড়ুয়া ও অভিভাবকদের জন্য

তবে রাজ্য শিক্ষা দফতর বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকায় এমন কোনও সিদ্ধান্তের উল্লেখ নেই। 

স্কুল কলেজ ছুটি12/17

স্কুল কলেজ ছুটি

ফলে ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার রাজ্যের সাধারণ স্কুলগুলিতে ছুটি থাকার কোনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশ জারি হয়নি।

১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার):13/17

১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার):

 বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে নিশ্চিত সরকারি ছুটি।

 

১৮ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার):14/17

১৮ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার):

সরকারিভাবে স্কুল খোলা। তবে কোনও স্কুল যদি স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজস্ব ক্ষমতাবলে ছুটি দেয়, তা সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত।

 

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার ও রবিবার)15/17

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার ও রবিবার)

 স্বাভাবিক সাপ্তাহিক ছুটি (যেসব স্কুলে শনিবারে পঠনপাঠন হয়, সেখানে নিয়মমাফিক ক্লাস চলবে)।

 

২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার): 16/17

২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার):

স্বাভাবিক কর্মদিবস, স্কুল খোলা থাকবে।

 

স্কুল কলেজ ছুটি17/17

স্কুল কলেজ ছুটি

তাই সরকারি নির্দেশ ছাড়া বৃহস্পতিবারের ছুটিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ও সোমবার মিলিয়ে টানা পাঁচ দিনের ছুটির খবরকে সত্যি বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে। 

 

TAGS:
School Holidays September

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