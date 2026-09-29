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টানা ছুটি স্কুলে! শুধু পুজোর ছুটিই নয়, অক্টোবর জুড়ে আরও নানা উপলক্ষ্যে দারুণ হলিডে; জেনে নিন কবে কবে ছুটি

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 29, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:32 PM IST
October School Holidays 2026: বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার কারণে এমাসে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ছুটি থাকবে। রাজ্য শিক্ষা দফতরের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছুটির দিনগুলি জানেন তো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অক্টোবরে কোন কোন রাজ্যে কতদিন বন্ধ থাকবে স্কুল? দেখে নিন রাজ্যভিত্তিক ছুটির তালিকা। অক্টোবর মাসে বিভিন্ন উৎসব ও বিশেষ দিবস রয়েছে। এর কারণে দেশের একাধিক রাজ্যে স্কুলে বেশ কিছু দিন ছুটি থাকবে এই মাসে। অক্টোবরে রয়েছে গান্ধী জয়ন্তী, দুর্গাপূজা, মহালয়া, লক্ষ্মীপূজা-সহ বিভিন্ন পার্বণ। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও দিল্লির মতো রাজ্যগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গে ছুটি1/6

পশ্চিমবঙ্গে ছুটি

বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার কারণে এমাসে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ছুটি থাকবে। জেনে নিন রাজ্য শিক্ষা দফতরের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছুটির দিনগুলি কীরকম!

গান্ধী জয়ন্তী, মহালয়া2/6

গান্ধী জয়ন্তী, মহালয়া

২ অক্টোবর: গান্ধী জয়ন্তী

১০ অক্টোবর: মহালয়া

পূজার ছুটি3/6

পূজার ছুটি

১৫ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর: দুর্গাপূজার ছুটি

২৬ অক্টোবর: কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা

ঝাড়খণ্ডে4/6

ঝাড়খণ্ডে

২ অক্টোবর: গান্ধী জয়ন্তী

১৯ ও ২০ অক্টোবর: দুর্গাপূজার ছুটি (তবে অনেক স্কুলে সপ্তমী থেকেই ছুটি শুরু হয়ে যায়)

বিহারে5/6

বিহারে

২ অক্টোবর: গান্ধী জয়ন্তী

৫ অক্টোবর: জিউতিয়া

১১ অক্টোবর: কলশ স্থাপনা

১৭ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর: দুর্গাপূজা

দিল্লিতে6/6

দিল্লিতে

১৮ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর: দশেরা (বিজয়া দশমী)

২৯ অক্টোবর: করবা চৌথ

TAGS:
School Holidays
October School Holidays

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