/টানা ছুটি স্কুলে! শুধু পুজোর ছুটিই নয়, অক্টোবর জুড়ে আরও নানা উপলক্ষ্যে দারুণ হলিডে; জেনে নিন কবে কবে ছুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অক্টোবরে কোন কোন রাজ্যে কতদিন বন্ধ থাকবে স্কুল? দেখে নিন রাজ্যভিত্তিক ছুটির তালিকা। অক্টোবর মাসে বিভিন্ন উৎসব ও বিশেষ দিবস রয়েছে। এর কারণে দেশের একাধিক রাজ্যে স্কুলে বেশ কিছু দিন ছুটি থাকবে এই মাসে। অক্টোবরে রয়েছে গান্ধী জয়ন্তী, দুর্গাপূজা, মহালয়া, লক্ষ্মীপূজা-সহ বিভিন্ন পার্বণ। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও দিল্লির মতো রাজ্যগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ থাকবে।
বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার কারণে এমাসে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ছুটি থাকবে। জেনে নিন রাজ্য শিক্ষা দফতরের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছুটির দিনগুলি কীরকম!
২ অক্টোবর: গান্ধী জয়ন্তী
১০ অক্টোবর: মহালয়া
১৫ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর: দুর্গাপূজার ছুটি
২৬ অক্টোবর: কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা
২ অক্টোবর: গান্ধী জয়ন্তী
১৯ ও ২০ অক্টোবর: দুর্গাপূজার ছুটি (তবে অনেক স্কুলে সপ্তমী থেকেই ছুটি শুরু হয়ে যায়)
২ অক্টোবর: গান্ধী জয়ন্তী
৫ অক্টোবর: জিউতিয়া
১১ অক্টোবর: কলশ স্থাপনা
১৭ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর: দুর্গাপূজা
১৮ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর: দশেরা (বিজয়া দশমী)
২৯ অক্টোবর: করবা চৌথ