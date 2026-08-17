/প্রি নার্সারি থেকেই শুরু, স্কুলের রিপোর্ট কার্ডে আসছে আমূল বদল! বড় ঘোষণা স্কুলশিক্ষামন্ত্রীর

School Report Card: নতুন রিপোর্ট কার্ড কেমন হবে? কীভাবে সেখানে পড়ুয়াদের মূল্যায়ণ করা হবে? স্পষ্ট জানালেন মন্ত্রী।
সন্দীপ প্রামাণিক: স্কুলের রিপোর্ট কার্ডে আসছে আমূল বদল। মুখস্থ বিদ্যার জোরে শুধু নম্বর পাওয়া নয়, পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নতিতে জোর। স্কিল বেসড বা দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর। তাই স্কুলপড়ুয়াদের জন্য আসছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড।
প্রি নার্সারি থেকেই শুরু হবে এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড। জানিয়েছেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।
স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ জানান, “হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের জন্য অনলাইন মারফত কাজ চলছে । ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে রাজ্যের অনেক স্কুলে। আগামীদিনে সকল বিদ্যালয়ে এই কানেকশনের ব্যবস্থা করব। এর জন্য বিদ্যসাগর ভবনে একটি ঘরেরও উদ্বোধন করা হয়েছে।”
মন্ত্রী বলেন, “প্রি নার্সারি থেকে শুরু করে দেওয়া হবে এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড। গ্রেট ওয়ান, গ্রেট টু হিসেবে দেওয়া হবে এই কার্ড। রাজ্যের যে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড ছিল সেটারই ডেভেলপ করছে শিক্ষা দফতর, বাতিল করা হচ্ছে না।”
এরজন্য সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫ দিন ব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। অফলাইন প্রশিক্ষণ হচ্ছে এখন শিক্ষকদের । ব্লক ও জেলা স্তরে প্রশিক্ষণ হবে এরপর।
খেলাধুলো থেকে ললিত কলা, যে বিষয়গুলো পিছিয়ে আছে, সেগুলোর উপর বেশি জোর দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরেই চালু হতে চলেছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। যে কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থাতেও আসছে বড়সড় পরিবর্তন।