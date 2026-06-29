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স্কুল খুলতেই মাথায় হাত! জুলাইয়ের ছুটির লিস্ট দেখলে চমকে যাবেন

Published: Jun 29, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:53 PM IST

School Holidays July 2026 List: ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে নতুন শিক্ষাবর্ষ। তাই নতুন ক্লাসের শুরুতে কোনো সমস্যা এড়াতে স্কুলের ছুটির তালিকাটি দেখে নিন। তবে ছুটির তালিকা বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন রাজ্যে অনুযায়ী পাওয়া যাবে।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩০ জুন লম্বা গরমের ছুটির পর্ব এবার শেষ হচ্ছে। জুলাই মাসে ভারতের সব স্কুলই খুলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ স্কুলেই জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে নতুন ক্লাসের পড়াশোনা শুরু হয়ে যাবে। তবে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জেনে রাখা ভালো যে, এই মাসে ছুটির সংখ্যা বেশ সীমিত। মূলত রাজ্যভিত্তিক উৎসব এবং সাপ্তাহিক ছুটির ওপরই স্কুল বন্ধ থাকা নির্ভর করছে।

 

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অক্টোবর বা নভেম্বরের মতো জুলাই মাসে কোনো বড় ধরনের দেশব্যাপী সরকারি ছুটি নেই। যার ফলে লম্বা কোনো ছুটির অবকাশ মিলবে না পড়ুয়াদের। তবে কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যে আঞ্চলিক ছুটির কারণে স্কুল সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং রাজ্য সরকারের ছুটির তালিকা আলাদা হয়ে থাকে। তাই কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা পড়াশোনার পরিকল্পনা করার আগে নিজ নিজ স্কুলের ছুটির তালিকাটি চোখ বুলিয়ে নেওয়া জরুরি।

 

জুলাই ২০২৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ছুটির তালিকা3/6

জুলাই ২০২৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ছুটির তালিকা

জুলাই মাসে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক ছুটি (শনিবার ও রবিবার) এবং কিছু বাছাই করা আঞ্চলিক ছুটির দিনেই স্কুল বন্ধ থাকবে বলে আশা করা যায়। মাসের উল্লেখযোগ্য দিনগুলো হল:

১৬ জুলাই, ২০২৬ (বুধবার): রথযাত্রা (কিছু রাজ্য ও অঞ্চলে এটি ঐচ্ছিক বা সীমাবদ্ধ ছুটি হিসেবে পালিত হয়)। ৩১ জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার): শহীদ উধম সিং martyrdom day (প্রধানত পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে এই দিনটি ছুটি হিসেবে পালিত হয়)।

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উল্লিখিত দিনগুলো ছাড়া জুলাই মাসে আর কোনো বড় জাতীয় ছুটি নেই। দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে স্কুলগুলো তাদের নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ীই পরিচালিত হবে। যেহেতু প্রতিটি স্কুল এবং শিক্ষা বোর্ড আলাদা ছুটি ঘোষণা করতে পারে, তাই অভিভাবকদের স্কুল প্রশাসন বা তাদের অফিশিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্যালেন্ডারটি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

কেন অভিভাবকদের স্কুল ক্যালেন্ডার চেক করা উচিত?5/6

কেন অভিভাবকদের স্কুল ক্যালেন্ডার চেক করা উচিত?

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি কাটানোর পর পরিবারের পরিকল্পনাগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে ছুটির তালিকা আগে থেকে জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। যে সমস্ত অভিভাবক কোচিং ক্লাস, টিউশন বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করাতে চান, তারা ৫২ দিনের গ্রীষ্মকালীন ছুটির এই সমাপ্তিকে নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে কাজে লাগাতে পারেন।

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যারা ছোটখাটো পারিবারিক ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করছেন, তাদের মনে রাখা উচিত যে বছরের শেষ দিকের উৎসবমুখর সময়ের তুলনায় জুলাই মাসে লম্বা ছুটির সুযোগ বেশ কম। আগে থেকে পরিকল্পনা করলে শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুর সপ্তাহগুলোতে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই সহজেই স্কুলের রুটিনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

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