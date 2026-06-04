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School timing revised: স্কুলে স্কুলে সময়সূচিতে বদল রাজ্যে- গরমের ছুটির পর স্কুল খুলতেই বিরাট পরিবর্তন

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:10 PM IST

School timing revised in West Bengal: রবিবার থেকে তাপমাত্রা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি কঠিন হয়ে ওঠে। তীব্র তাপপ্রবাহ যেন জ্বালা ধরাচ্ছে সারা শরীরে। ঝলসে যাচ্ছে গায়ের চামড়া! 

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

অরূপ বসাক ও প্রদ্যুৎ দাস: রাজ্যে স্কুলে স্কুলে বদলাল সময়সূচি। গরমের কারণে বদল স্কুলের সময়সূচি।

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

গরমের ছুটি শেষে গত সোমবার থেকে মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন সরকারি স্কুলে পুনরায় পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। তবে স্কুল খোলার পর থেকেই তীব্র গরমের কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। 

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

গত রবিবার থেকে তাপমাত্রা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য শিক্ষা দফতর সরকারি নির্দেশ জারি করে বুধবার থেকে স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনে। 

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, প্রচণ্ড গরমের কথা মাথায় রেখে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত স্কুল চলবে। স্কুলের সময়সূচি বদলাতেই বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্তির ছবি পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য়ে।  

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনা করছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা। 

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

দীর্ঘদিন ধরেই দাবি উঠছিল যে, তীব্র গরম থেকে রেহাই পেতে স্কুলগুলো সকালবেলায় পরিচালনা করা হোক। সেই দাবির প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

সকলের মতে, দিনের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। তাই বেলা বাড়ার আগেই স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় গরমের কষ্ট অনেকটাই কমছে। নতুন সময়সূচিতে স্বস্তি ফিরেছে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে।

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে প্রচণ্ড গরম থেকে রেহাই পেতে দুপুরের বদলে সকালে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন সরকারি স্কুলগুলিতেও। সকালে স্কুল হওয়ায় পড়ুয়াদের উপস্থিতির হারও অনেকটাই বেশি। 

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স্কুলের সময়সূচিতে বদল

সকালে স্কুল হওয়ায় গরমের হাত থেকে রেহাই মেলায় খুশি পড়ুয়ারা। জলপাইগুড়ি কালিয়াগঞ্জ হাইস্কুলেই যেমন শিক্ষা দফতরের নির্দেশে আজ থেকে দুপুরের বদলে সকালে স্কুলে পঠন-পাঠন শুরু হয়।

TAGS:
School timing revised
School timing revised in West Bengal
School timing revised for heatwave

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