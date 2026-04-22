School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

School timings revised across states: চাঁদিফাটা গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে। তীব্র তাপপ্রবাহ জ্বালাপোড়া ধরাচ্ছে সারা শরীরে। এই পরিস্থিতিতে আগেই স্কুল টাইমিংস বদলের পথে হেঁটেছিল ওড়িশা, ছত্তিসগড়ের মতো বেশ কিছু রাজ্য। এবার আরও বেশ কিছু রাজ্য সেই পথে হাঁটল। তালিকায় নাম পশ্চিমবঙ্গেরও।

| Apr 22, 2026, 02:28 PM IST
স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

তীব্র গরমের কারণে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কেরলেও এবার স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তন ও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে সকালবেলায় স্কুলের সময় চালু করা হয়েছে।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

নতুন সময়সূচি অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশে সব স্কুল এখন সকালবেলায় চলবে। শিক্ষার্থীদের ক্লাস হবে সকাল ৭:৩০ থেকে দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত। মাঝে সকাল ১০:০০ – ১০:১৫ ব্রেক। আর স্কুলের কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা থাকবেন দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় দুপুরের প্রচণ্ড গরমে স্কুলে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছিল। স্কুলে উপস্থিতির হার ক্রমশ কমছিল। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহ ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছিল। একইসঙ্গে ক্লান্তি ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও। এখন সকালে স্কুলে শিক্ষার্থীদের গরমের হাত থেকে অনেকখানি বাঁচাবে।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

মধ্যপ্রদেশেও স্কুলের সময় পরিবর্তন করে সকাল ৭:৩০ থেকে দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত করা হয়েছে। শিক্ষকরা থাকবেন দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত। 

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

কেরলে আবার গ্রীষ্মকালীন ক্লাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

School timings revised across states due to heatwave

ওদিকে ওড়িশায় সকাল ৬:৩০ – ১০:৩০ পর্যন্ত ক্লাস চলবে। প্রতি বছরই গ্রীষ্মে এই সময়সূচি অনুসরণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের তরফে। 

এগোল গরমের ছুটি

School timings revised across states due to heatwave

প্রবল গরমে গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হয়েছে ছত্তিসগড়ে। গরমের ছুটি এগিয়ে এনে ২০ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন করা হয়েছে। যদিও শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রযোজ্য নয়। গরমের ছুটি এগনোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা চলছে পশ্চিমবঙ্গেও।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন ও “ওয়াটার বেল”

School timings revised across states due to heatwave

এমনকি প্রবল গরমে উত্তরাখণ্ডেও বাধ্যতামূলকভাবে “ওয়াটার বেল” চালু করা হয়েছে। জোর দেওয়া হচ্ছে স্কুলে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসেবার উপর।

স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

School timings revised across states due to heatwave

সময়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি স্কুলগুলিকে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ছায়াযুক্ত শ্রেণিকক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

