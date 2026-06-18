/৪২ ডিগ্রি ছাড়াল পারদ! ৫ জেলায় বাড়ল স্কুলের ছুটি, কোন কোন জেলায় ২২ জুনের আগে খুলছে না স্কুল?

Summer Vacation Extended: জুনের মাঝামাঝি এসেও গরম থেকে রেহাই নেই। তীব্র রোদের সঙ্গে চলছে লু। আবহাওয়া দফতরের লাল ও কমলা সতর্কবার্তা জারির পরেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার একাধিক জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে ফের স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। ৫টি জেলায় গরমের ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।
ওড়িশার কটক, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর, ঝারসুগুড়া-সহ তীব্র তাপপ্রবাহে জ্বলতে থাকা জেলাগুলিতে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার ওড়িশার সবচেয়ে গরম জায়গা ছিল 'বৌধ', যেখানে তাপমাত্রা পৌঁছায় ৪২.৭ ডিগ্রিতে।
স্কুল খোলার কথা থাকলেও এই ৪৪-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কীভাবে স্কুলে যাবে, তা নিয়ে চরম উদ্বেগে ছিলেন অভিভাবকরা। সরকারের এই সিদ্ধান্তে তাঁরা অনেকটাই স্বস্তিতে। বলাঙ্গির, সোনপুর, গঞ্জাম, অনুগুল এবং সুন্দরগড়— এই ৫টি জেলায় ১৮ জুনের বদলে আগামী ২০ জুন পর্যন্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। ২১ জুন রবিবার হওয়ায় স্কুল খুলবে আগামী ২২ জুন।
সরকারের এই নয়া নির্দেশিকা শুধুমাত্র সরকারি স্কুলের জন্য নয়, সমস্ত বেসরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে সম্পূর্ণ বন্ধ না করে নোয়াপাড়া জেলায় স্কুলের সময় বদলে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের তীব্র রোদ থেকে বাঁচাতে ১৮ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত সকাল ৬:৩০ থেকে বেলা ১১:৩০ পর্যন্ত ক্লাস চলবে।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন স্থানীয় আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। গরম কমলে এবং বর্ষার আগমন ঘটলেই স্কুল খোলার নতুন তারিখ জানানো হবে। রাজ্যে অনবরত তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় গত ২৭ এপ্রিল থেকেই ওড়িশার সমস্ত স্কুলে গরমের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জুন মাসের মাঝামাঝি এসেও গরম না কমায় ফের এই সিদ্ধান্ত।
স্কুল ছুটির পাশাপাশি ওড়িশা সরকার সাধারণ মানুষকে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত জরুরি কাজ ছাড়া রোদে বেরোতে নিষেধ করেছে এবং পর্যাপ্ত জল ও ওআরএস খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ভুবনেশ্বর আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২১ জুন পর্যন্ত রাজ্যের বেশ কিছু অংশে এই তাপপ্রবাহ বজায় থাকবে।