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স্কুলগুলিতে টানা ছুটি ঘোষণা! ক'দিনের ছুটি? ফের কবে খুলবে স্কুল? পরীক্ষা কখন?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:35 PM IST
Schools Closed for 13 Days: স্কুলগুলিতে টানা ছুটি ঘোষণা। তবে ছুটির আগেই শিক্ষার্থীরা অ্যাসেসমেন্ট-১ পরীক্ষা দিতে পারবে বলে জানা গিয়েছে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের আবহে এল ছুটির নোটিস। তেলঙ্গানার স্কুলগুলিতে ১৩ দিনের ছুটি ঘোষণা হল। তবে ছুটির আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১ (SA-1) পরীক্ষা দিতে পারবে।

 

১৩ দিনের ছুটি1/7

১৩ দিনের ছুটি

তেলঙ্গানা রাজ্যের সব স্কুলে ১০ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১৩ দিনের দশেরা ছুটি থাকবে। 

কবে স্কুল খুলবে?2/7

কবে স্কুল খুলবে?

ছুটি শেষে ২৩ অক্টোবর থেকে পুনরায় স্কুল খুলবে।

অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে3/7

অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে

এই ছুটির সময়সূচি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে তেলঙ্গানা সরকারের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১4/7

সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১

তবে ছুটির আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১ (SA-1) পরীক্ষা সম্পন্ন করবে।

১ অক্টোবর থেকে ৯ 5/7

১ অক্টোবর থেকে ৯

কবে? ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পরীক্ষা: সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১ (SA-1) পরীক্ষা আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিকে 6/7

প্রাথমিকে

প্রাথমিক শ্রেণির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৫ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত।

কলেজে7/7

কলেজে

কলেজগুলিতে ১০ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি থাকবে এবং ২২ অক্টোবর থেকে পুনরায় ক্লাস চালু হবে।

TAGS:
School Holiday
schools closed

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