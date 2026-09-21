স্কুলগুলিতে টানা ছুটি ঘোষণা! ক'দিনের ছুটি? ফের কবে খুলবে স্কুল? পরীক্ষা কখন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের আবহে এল ছুটির নোটিস। তেলঙ্গানার স্কুলগুলিতে ১৩ দিনের ছুটি ঘোষণা হল। তবে ছুটির আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১ (SA-1) পরীক্ষা দিতে পারবে।
তেলঙ্গানা রাজ্যের সব স্কুলে ১০ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১৩ দিনের দশেরা ছুটি থাকবে।
ছুটি শেষে ২৩ অক্টোবর থেকে পুনরায় স্কুল খুলবে।
এই ছুটির সময়সূচি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে তেলঙ্গানা সরকারের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
তবে ছুটির আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১ (SA-1) পরীক্ষা সম্পন্ন করবে।
কবে? ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পরীক্ষা: সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট-১ (SA-1) পরীক্ষা আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
প্রাথমিক শ্রেণির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৫ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত।
কলেজগুলিতে ১০ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি থাকবে এবং ২২ অক্টোবর থেকে পুনরায় ক্লাস চালু হবে।