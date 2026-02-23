School Holidays: বন্ধ থাকবে সব স্কুল-কলেজ-অফিস-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান! এই বসন্তেই দীর্ঘ ছুটির হাতছানি? এখনই দেখে নিন হলিডে লিস্ট...
Holi Holidays list: বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির হওয়া রঙের উৎসব ‘হোলি’ ভারতের অন্যতম প্রধান উৎসব। বিশেষ করে উত্তর ভারতে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উদ্দীপনা থাকে তুঙ্গে। ২০২৬ সালে হোলি উৎসবের দিনক্ষণ এবং সেই উপলক্ষে স্কুল-কলেজ ছুটির তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল। বিশেষ করে দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্কুলগুলো টানা কতদিন বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা।
1/14
২০২৬ সালের হোলি কবে?
জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে হোলি উৎসব পালিত হতে যাচ্ছে মার্চের শুরুতে। মূল হোলি বা রঙের খেলা হবে ৪ঠা মার্চ, বুধবার। তার ঠিক দু’দিন আগে অর্থাৎ ২রা মার্চ, সোমবার পালিত হবে ‘হোলিকা দহন’। মাঝখানে ৩রা মার্চ, মঙ্গলবার একটি কর্মদিবস থাকলেও ওই দিনটি নিয়ে বিশেষ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।
photos
TRENDING NOW
4/14
চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা
5/14
চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা
6/14
চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা
7/14
দিল্লি ও এনসিআর
8/14
দিল্লি ও এনসিআর
9/14
উত্তরপ্রদেশের বিশেষ প্রস্তুতি
10/14
11/14
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ
12/14
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ
13/14
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ
হোলি মানেই আনন্দ, মিলন আর রঙের সমারোহ। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের এই শুরুটা শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক হতে চলেছে। দীর্ঘ ছুটির এই সুযোগে অনেকে সপরিবারে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, আবার অনেকে মেতে উঠবেন উৎসবের প্রস্তুতিতে। তবে উৎসবের আনন্দের মাঝে পড়াশোনার ক্ষতি যাতে না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা।
14/14
৩রা মার্চ ছুটি?
photos