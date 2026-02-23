English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • School Holidays: বন্ধ থাকবে সব স্কুল-কলেজ-অফিস-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান! এই বসন্তেই দীর্ঘ ছুটির হাতছানি? এখনই দেখে নিন হলিডে লিস্ট...

School Holidays: বন্ধ থাকবে সব স্কুল-কলেজ-অফিস-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান! এই বসন্তেই দীর্ঘ ছুটির হাতছানি? এখনই দেখে নিন হলিডে লিস্ট...

Holi Holidays list: বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির হওয়া রঙের উৎসব ‘হোলি’ ভারতের অন্যতম প্রধান উৎসব। বিশেষ করে উত্তর ভারতে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উদ্দীপনা থাকে তুঙ্গে। ২০২৬ সালে হোলি উৎসবের দিনক্ষণ এবং সেই উপলক্ষে স্কুল-কলেজ ছুটির তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল। বিশেষ করে দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্কুলগুলো টানা কতদিন বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা।  

| Feb 23, 2026, 02:25 PM IST
1/14

২০২৬ সালের হোলি কবে?

জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে হোলি উৎসব পালিত হতে যাচ্ছে মার্চের শুরুতে। মূল হোলি বা রঙের খেলা হবে ৪ঠা মার্চ, বুধবার। তার ঠিক দু’দিন আগে অর্থাৎ ২রা মার্চ, সোমবার পালিত হবে ‘হোলিকা দহন’। মাঝখানে ৩রা মার্চ, মঙ্গলবার একটি কর্মদিবস থাকলেও ওই দিনটি নিয়ে বিশেষ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।  

2/14

চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা

১লা মার্চ (রবিবার): সাপ্তাহিক সাধারণ ছুটি।  

3/14

চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা

২রা মার্চ (সোমবার): হোলিকা দহন উপলক্ষে স্কুল বন্ধ থাকবে।  

4/14

চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা

৩রা মার্চ (মঙ্গলবার): এটি একটি সাধারণ কর্মদিবস। তবে অনেক শিক্ষক সংগঠন ও অভিভাবক মহল থেকে দাবি তোলা হচ্ছে এই দিনটিকেও ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার জন্য।  

5/14

চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা

৪ঠা মার্চ (বুধবার): ধুলেণ্ডি বা প্রধান হোলি উৎসব। এই দিনটিতে সারা ভারতের মতো উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে বন্ধ থাকবে।  

6/14

চার দিনের টানা ছুটির সম্ভাবনা

যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলো ৩রা মার্চ ছুটি ঘোষণা করে, তবে ১লা মার্চ থেকে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত টানা চার দিনের ছুটি উপভোগ করতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা।  

7/14

দিল্লি ও এনসিআর

দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং নয়ডার স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত হোলিকা দহন এবং হোলি—এই দুই দিন ছুটি থাকে। দিল্লির অনেক নামী বেসরকারি স্কুলে আবার পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ (Five-day week) পালিত হয়।   

8/14

দিল্লি ও এনসিআর

সেক্ষেত্রে যদি শনিবার ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে, তবে শিক্ষার্থীরা শনি থেকে বুধবার পর্যন্ত এক দীর্ঘ অবকাশের সুযোগ পেতে পারে। তবে গুরুগ্রাম (হরিয়ানা) এবং নয়ডা (উত্তরপ্রদেশ) প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত ৩রা মার্চের ছুটি নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।  

9/14

উত্তরপ্রদেশের বিশেষ প্রস্তুতি

উত্তরপ্রদেশে হোলি উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে মথুরা, বৃন্দাবন এবং বারসানার লঠমার হোলি দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা ভিড় করেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার সাধারণত হোলি উপলক্ষে দুই থেকে তিন দিনের সরকারি ছুটি দিয়ে থাকে।   

10/14

২০২৬ সালের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ২রা এবং ৪ঠা মার্চ ছুটি নিশ্চিত থাকলেও মাঝের দিনটি অর্থাৎ ৩রা মার্চ নিয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসনগুলো পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে জেলাশাসকরা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করেন।

11/14

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ

যদিও ছুটির একটি খসড়া তালিকা তৈরি রয়েছে, তবুও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য নিজ নিজ স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক নোটিস বা ডায়েরির দিকে নজর রাখা জরুরি। বিশেষ করে বেসরকারি স্কুলগুলো অনেক সময় নিজস্ব ছুটির তালিকা অনুসরণ করে।   

12/14

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ

এছাড়া বোর্ড পরীক্ষার মরসুম হওয়ায় দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই ছুটির তালিকায় কিছুটা রদবদল হতে পারে।  

13/14

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ

হোলি মানেই আনন্দ, মিলন আর রঙের সমারোহ। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের এই শুরুটা শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক হতে চলেছে। দীর্ঘ ছুটির এই সুযোগে অনেকে সপরিবারে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, আবার অনেকে মেতে উঠবেন উৎসবের প্রস্তুতিতে। তবে উৎসবের আনন্দের মাঝে পড়াশোনার ক্ষতি যাতে না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা।  

14/14

৩রা মার্চ ছুটি?

সরকার ৩রা মার্চ ছুটি ঘোষণা করবে কি না, তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তত দিন পর্যন্ত রঙের উৎসবের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে আপামর জনতা।

