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শিয়ালদহ-বারাসাত শাখায়ও এবার এসি লোকাল! কবে থেকে চালু পরিষেবা? রইল টাইমটেবিল

Published: Jul 01, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:24 PM IST

Sealdah Barasat AC Local:  অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটা দিনের। সোমবার থেকে এসি লোকাল চলবে শিয়ালদহ-বারাসত শাখায়ও।

শিয়ালদহ-বারাসাত শাখায়ও এসি লোকাল1/7

শিয়ালদহ-বারাসাত শাখায়ও এসি লোকাল

অয়ন ঘোষাল: অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটা দিনের। শিয়ালদহ-বারাসত শাখায়ও এবার এসি লোকাল! ৬ জুলাই অর্থাত্‍ সোমবার থেকে পরিষেবা চালু কথা ঘোষণা করলেন শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা।

 

লোকাল ট্রেনেও এখন এসি2/7

লোকাল ট্রেনেও এখন এসি

 গলদঘর্ম হয়ে 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি'র দিন শেষ। লোকাল ট্রেনেও এখন এসি!

 

পূর্ব ভারতে প্রথম এসি লোকাল3/7

পূর্ব ভারতে প্রথম এসি লোকাল

পূর্ব ভারতে প্রথম এসি লোকাল পরিষেবা চালু হয়  শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায়।

 

শিয়ালদহের ১০ শাখায় এসি লোকাল4/7

শিয়ালদহের ১০ শাখায় এসি লোকাল

এখন শিয়ালদহ ভায়া বনগাঁ থেকে রানাঘাট, শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট, শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে কল্যাণী, শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর শাখায় চলছে এসি লোকাল।

 

শিয়ালদহের আরও এক শাখায় এসি লোকাল5/7

শিয়ালদহের আরও এক শাখায় এসি লোকাল

এই পরিষেবা আওতায় চলে এল শিয়ালদহ-বারাসত শাখাও।

 

এসি লোকালের টাইমটেবিল6/7

এসি লোকালের টাইমটেবিল

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এসি লোকাল ছাড়বে সকাল ১০:৩৩ মিনিটে। বারাসত পৌঁছবে ১১:১৮ টা নাগাদ। ফিরতি পথে বারাসাত থেকে  ১১:২৯ মিনিট ছেড়ে, ১২.১৩ মিনিটে শিয়ালদহে পৌঁছবে এসি লোকাল।

কোন কোন স্টেশনে থামবে এসি লোকাল7/7

কোন কোন স্টেশনে থামবে এসি লোকাল

শিয়ালদহ থেকে বারাসত। এই যাত্রাপথে মোট ৫ স্টেশনে দাঁড়াবে এসি লোকাল। বিধান নগর রোড, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম। 

 

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