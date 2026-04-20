English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফায় দাগি প্রার্থী ৩৩৮, কোটিপতি ৩২১ জন আর নিরক্ষর ১৬: সব বিভাগের সেরা দল চিনুন

West Bengal Assembly Election 2026:  ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে।

| Apr 20, 2026, 07:00 PM IST
1/10

সব বিভাগের সেরা দল চিনুন

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলায় দ্বিতীয় দফায় ২৩ শতাংশ প্রার্থীই দাগী অপরাধী! খুনের মামলায় অভিযুক্ত ১৬। ভোটে লড়ছেন ধর্ষণ মামলার ২ আসামীও। আর কোটিপতি? ৩২১ জন।

2/10

ছাব্বিশে জমজমাট ভোটের লড়াই। বাংলার কুর্সিতে কে? জানা যাবে ৪ মে।  

3/10

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে।

4/10

দ্বিতীয় দফার ভোটে প্রার্থীসংখ্যা ১৪৪৫। হলফনামায় নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন ৩৩৮ প্রার্থী(২৩ শতাংশ)।   

5/10

দ্বিতীয় দফায় যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁদের মধ্য়ে ২৯৫ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে ফৌজদারি মামলা চলছে।  

6/10

IPC-র ৩০২ ধারায় খুনের মামলায় অভিযুক্ত ১৬ জন।  

7/10

IPC-র ৩০৭ ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯ ধারায় খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা থাকার কথা জানিয়েছেন  ৮০ জন প্রার্থী।  

8/10

এবারের ভোটে এমন ৯৪ জন প্রার্থী রয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা চলছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন ধর্ষণ ও একই মহিলাকে বারবার ধর্ষণের মামলা কথা উল্লেখ করেছে হলফনামায়।  

9/10

দলগতভাবে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী সংখ্যা নিরিখে শীর্ষে বিজেপি। দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম। তৃতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, আর সবার শেষে কংগ্রেস।

10/10

দ্বিতীয় দফার ভোটে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ৩২১। তৃণমূলের ১০৩, বিজেপির  ৭৩, কংগ্রেসের ৩৬। এমনকী, বামদেরও ৩৩ জন প্রার্থী কোটিপতি। ১৬ জন প্রার্থী নিরক্ষর।

