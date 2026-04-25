  • Strong Room Security: কতটা সুরক্ষিত স্ট্রংরুম? ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে দিদি বাহিনী- অবাক দৃশ্য

Strong Room Security: কতটা সুরক্ষিত স্ট্রংরুম? ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে 'দিদি বাহিনী'- অবাক দৃশ্য

Security arrangements for strong room: স্ট্রংরুমে কতটা 'স্ট্রং নিরাপত্তায়' রয়েছে প্রার্থীদের ভাগ্য? উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে জলপাইগুড়ি স্ট্রংরুমে ধরা পড়ল অবাক করা দৃশ্য।

| Apr 25, 2026, 04:08 PM IST
1/8

স্ট্রংরুমে সুরক্ষায় 'দিদি বাহিনী'

প্রদ্যুৎ দাস: প্রথম দফার কোনও বুথে পুনর্নির্বাচন নয়। সমস্ত ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন সিলবন্দি করে স্ট্রংরুমে তালাবন্দি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। 

2/8

কমিশন জানিয়েছে, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় ডবল-লকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা দুই স্তরের নিরাপত্তা এবং CCTV নজরদারি রাখা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারদের দিনে দু’বার স্ট্রং রুম পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

3/8

পাশাপাশি জেলা নির্বাচন আধিকারিকদেরও নিয়মিত স্ট্রং রুমে পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে। প্রার্থীদের প্রতিনিধিদেরও স্ট্রং রুমেএর বাইরে ক্যাম্প করে নজরদারি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

4/8

এখন জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং ধুপগুড়ি এই পাঁচটি বিধানসভার ইভিএম রাখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জলপাইগুড়ি স্ট্রংরুমে।

5/8

সেখানে গিয়ে দেখা গেল স্ট্রংরুমে 'স্ট্রং নিরাপত্তায়' রয়েছে প্রার্থীদের ভাগ্য। ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, আর বাইরে রাজ্য পুলিস। স্ট্রংরুমের ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি চালাচ্ছে। পুরো এলাকা সিসিটিভির চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সমস্তটা সিসিটিভি ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে।

6/8

এরসঙ্গেই স্ট্রংরুমের বাইরে কড়া পাহারায় 'দিদির বাহিনী'ও। বাইরের একটি রুমে এলইডি স্ক্রিনে নজরদারিতে শাসকদলের নেতাকর্মীরা। ভিতরে কী হচ্ছে, না হচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা এলইডি স্ক্রিনে নজর। রাত জাগছেন শাসকদলের নেতাকর্মীরা।

7/8

স্ট্রংরুমে যে কোনও আপত্তিকর ঘটনা এড়াতে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা রোটেশনাল পদ্ধতিতে কড়া নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি বিভিন্ন বিধানসভার তৃণমূল নেতাকর্মীরা।

8/8

আগামী ৪ তারিখ এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই বিজয় মিছিল বের করা হবে বলে জানান তৃণমূল নেতাকর্মীরা। ওদিকে যে রুমে এলইডি মনিটরিং স্ক্রিন বসানো হয়েছে, সেখানে দেখা মেলেনি বিরোধীদের।

