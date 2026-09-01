/সেপ্টেম্বর জুড়ে লম্বা ছুটি! প্রথমেই টানা ৩ দিন স্কুলছুটি! জেনে নিন, আর কবে-কবে রয়েছে কী কী ছুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগাস্টের মতো সেপ্টেম্বরেও কি টানা ছুটি মিলবে? হ্যাঁ, স্কুল, কলেজ এবং অফিসে পরপর ছুটি থাকছে অগস্টের মতো এ মাসেও। প্রথমেই মিলছে টানা তিন দিনের ছুটি। আজ, মঙ্গলবার সেপ্টেম্বর মাস শুরু। এ মাসের প্রথম তিন দিন স্কুল-কলেজ পুরোপুরি খোলা। এরপর উৎসব, একটি বিশেষ দিন এবং রবিবার-- একসঙ্গে পড়ায় প্রথম সপ্তাহেই টানা ছুটি। কীভাবে? আসুন দেখে নেওয়া যাক।
অগাস্টের মতো সেপ্টেম্বরেও স্কুল, কলেজ এবং অফিসে পরপর ছুটি থাকছে। প্রথমেই মিলছে টানা তিন দিনের ছুটি। আজ, মঙ্গলবার সেপ্টেম্বর মাস শুরু। এ মাসের প্রথম তিন দিন স্কুল-কলেজ পুরোপুরি খোলা। এরপর উৎসব, একটি বিশেষ দিন এবং রবিবার-- একসঙ্গে পড়ায় প্রথম সপ্তাহেই টানা ছুটি। কীভাবে? আসুন দেখে নেওয়া যাক।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমী সারা দেশে পালিত হয়। এ বছর ৪ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) জন্মাষ্টমী পড়েছে। জন্মাষ্টমীতে স্কুলে ছুটি থাকে। কোথাও কোথাও যেতে হয়। তবে, জন্মাষ্টমীতে স্কুল খোলা থাকলেও ক্লাস হয় না, উৎসব পালন করা হয়।
জন্মাষ্টমীর পরের দিন, ৫ সেপ্টেম্বর (শনিবার) শিক্ষক দিবস। শনিবার কোনও কোনও স্কুলে ছুটি থাকে। আবার বহু স্কুল খোলাও থাকে। কিন্তু এবার শনিবার বন্ধই থাকবে স্কুল। না থাকলেও ক্লাস হবে না। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশে শিক্ষক দিবস পালিত হয়।
জন্মাষ্টমী ও শিক্ষক দিবসের সঙ্গে রবিবার যুক্ত হওয়ায় পরপর তিন দিনের ছুটি মিলছে মাসের শুরুতেই। ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর যাদের ছুটি থাকছে, তাদের জন্য ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার সাধারণ ছুটির সঙ্গে সপ্তাহান্তটি একটি লম্বা সপ্তাহান্তে পরিণত হচ্ছে।
এ ছাড়াও এ মাসেই পড়ছে গণেশ চতুর্থী, অনন্ত চতুর্দশী। এদিকে এমাসেই ব্যাংকেও লম্বা ছুটি। প্রায় ১৪ দিন। রয়েছে কিছু রিজিওনাল ও ন্যাশনাল হলিডে।