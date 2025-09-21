Brain eating Amoeba: হাঁটার শক্তি ছিল না, ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ভয়ংকর মজগ খেকো অ্যামিবাকে ঠেকিয়ে হিরো শ্রীরামপুরের প্রৌঢ়

Brain eating Amoeba: হাঁটার শক্তি ছিল না, ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ভয়ংকর মজগ খেকো অ্যামিবাকে ঠেকিয়ে হিরো শ্রীরামপুরের প্রৌঢ়
Brain eating Amoeba: এই অ্যামিবা সাধারণত উষ্ণ, স্থবির বা অপরিষ্কার পুকুর, হ্রদ, নদী এবং দুর্বলভাবে ক্লোরিনযুক্ত সুইমিং পুলে পাওয়া যায়
মগজ খেকো অ্যামিবা
কেরালায় এবছর এখনও পর্যন্ত মগজ খেকো অ্যামিবার ৬৯টি নিশ্চিত সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। এই রোগের নাম হল প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস (PAM), যা নেগলেরিয়া ফাউলেরি (Naegleria fowleri) নামক একটি এককোষী অ্যামিবার কারণে হয়। এই অ্যামিবা সাধারণত উষ্ণ, স্থবির বা অপরিষ্কার পুকুর, হ্রদ, নদী এবং দুর্বলভাবে ক্লোরিনযুক্ত সুইমিং পুলে পাওয়া যায়। এরকমই এক অ্য়ামিবায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বাহির শ্রীরামপুরের বাসিন্দা ও পেশায় কল মিস্ত্রি প্রবীর কর্মকার(৫৬)।-তথ্য ও ছবি- বিধান সরকার
বিভিন্ন রকমের উপসর্গ
গত প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রবীরবাবু বিভিন্ন শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। চলতি বছর এপ্রিল মাসে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘনঘন জ্ঞান হারান। হাঁটা চলার ক্ষমতাও ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখিয়ে অবশেষে শিশু মঙ্গল হাসপাতাল হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। দুমাস সেই হাসপাতালেই তার চিকিৎসা চলে। -তথ্য ও ছবি- বিধান সরকার
কলকাতা মেডিক্যাল
কী বললেন প্রবীরবাবু
পরিবারের বক্তব্য
প্রৌঢ়ের স্ত্রী পম্পা কর্মকার বলেন,আমরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকরাই বললেন কোন কারনে উনার মস্তিষ্কে অ্যামিবা আক্রমন করেছে। যে কারণেই শারীরিক এই অসুস্থতা দেখা দিয়েছে।একদমই বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না। সেই অবস্থা থেকে এখন অনেকটাই ভালো আছেন। সবার সাথে কথা বলছেন। হাঁটাচলা করছেন। টাইম কলের জল না খেতে বলেছেন চিকিৎসকরা। -তথ্য ও ছবি- বিধান সরকার
লক্ষণ
সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে তীব্র মাথা ব্যথা, জ্বর, বমি বমি ভাব এবং বমি। পরে রোগীর মধ্যে বিভ্রান্তি, খিঁচুনি, ভারসাম্যহীনতা এবং অবশেষে কোমা দেখা দিতে পারে। লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সাধারণত মৃত্যু ঘটে। যেহেতু এই রোগের কার্যকর চিকিৎসা সীমিত এবং বেঁচে থাকার হার খুবই কম, তাই প্রতিরোধই সবচেয়ে ভালো উপায়। জনসাধারণকে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জলজ পরিবেশে যাওয়ার পর জ্বর, মাথা ব্যথা বা অন্য কোনো স্নায়বিক লক্ষণ অনুভব করেন, তবে দেরি না করে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। -তথ্য ও ছবি- বিধান সরকার
