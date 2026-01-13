Makar Sankranti Gangasagar 2026: গঙ্গাসাগরে এবারে প্রধান আকর্ষণ বাংলার প্রখ্যাত ৭ মন্দির! কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর...
Makar Sankranti in Gangasagar 2026: কথায় বলে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার! মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে এই সাগরের পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে যেন মিনি ভারতবর্ষ। এ রাজ্য তথা ভিন রাজ্যের লাখ লাখ সাধারণ পুণ্যার্থী থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, এবং বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মুখ্য সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত এই গঙ্গাসাগর। (ছবি ও তথ্য: নকিব উদ্দিন গাজী)
বাংলার ৭ মন্দির
নকিব উদ্দিন গাজী: এহেন গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের এবারে বিশেষ প্রাপ্তি বাংলার ৭ মন্দির। যেখানে রয়েছে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, দিঘার জগন্নাথ ধাম, তারাপীঠ মন্দির ও দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির। শুধুমাত্র কপিলমুনির মন্দির নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে আশা পুণ্যার্থী ও সাধারণ মানুষ ঘুরে দেখতে পারবেন বাংলার এই ৭ মন্দির। যাতে তাঁদের সমস্ত কিছুর দর্শনই এক সঙ্গে সম্পূর্ণ হবে।
এক সুতোয় বাধা
আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ
বাংলা শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমি নয়, বরং এটি এক বিস্তৃত আধ্যাত্মিক তীর্থভূমি। গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির মন্দির থেকে শুরু করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, তারাপীঠ, দীঘার জগন্নাথ মন্দির এবং দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির-- এই সাতটি পবিত্র স্থান আলাদা-আলাদা ধর্মীয় পরিচয় বহন করলেও, গভীরে রয়েছে এক অদৃশ্য যোগসূত্র। একে একে এগুলি যেন মানুষের মুক্তির পথে চলার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ তুলে ধরে।
জ্ঞান ও ত্যাগের সূচনাবিন্দু
কালীঘাট ও তারাপীঠ
বেলুড় মঠ
দীঘার জগন্নাথ মন্দির
দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির
