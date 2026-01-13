English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Makar Sankranti Gangasagar 2026: গঙ্গাসাগরে এবারে প্রধান আকর্ষণ বাংলার প্রখ্যাত ৭ মন্দির! কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর...

Makar Sankranti Gangasagar 2026: গঙ্গাসাগরে এবারে প্রধান আকর্ষণ বাংলার প্রখ্যাত ৭ মন্দির! কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর...

Makar Sankranti in Gangasagar 2026: কথায় বলে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার! মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে এই সাগরের পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে যেন মিনি ভারতবর্ষ। এ রাজ্য তথা ভিন রাজ্যের লাখ লাখ সাধারণ পুণ্যার্থী থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, এবং বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মুখ্য সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত এই গঙ্গাসাগর। (ছবি ও তথ্য: নকিব উদ্দিন গাজী)

| Jan 13, 2026, 01:35 PM IST
1/8

বাংলার ৭ মন্দির

নকিব উদ্দিন গাজী: এহেন গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের এবারে বিশেষ প্রাপ্তি বাংলার ৭ মন্দির। যেখানে রয়েছে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, দিঘার জগন্নাথ ধাম, তারাপীঠ মন্দির ও দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির। শুধুমাত্র কপিলমুনির মন্দির নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে আশা পুণ্যার্থী ও সাধারণ মানুষ ঘুরে দেখতে পারবেন বাংলার এই ৭ মন্দির। যাতে তাঁদের সমস্ত কিছুর দর্শনই এক সঙ্গে সম্পূর্ণ হবে। 

2/8

এক সুতোয় বাধা

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, বাংলার এই সাত মন্দিরের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান থেকে শুরু করে বৈরাগ্য পর্যন্ত সমস্ত বিষয় এক সুতোয় বাধার চেষ্টা করা হয়েছে।

3/8

আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ

বাংলা শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমি নয়, বরং এটি এক বিস্তৃত আধ্যাত্মিক তীর্থভূমি। গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির মন্দির থেকে শুরু করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, তারাপীঠ, দীঘার জগন্নাথ মন্দির এবং দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির-- এই সাতটি পবিত্র স্থান আলাদা-আলাদা ধর্মীয় পরিচয় বহন করলেও, গভীরে রয়েছে এক অদৃশ্য যোগসূত্র। একে একে এগুলি যেন মানুষের মুক্তির পথে চলার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ তুলে ধরে।

4/8

জ্ঞান ও ত্যাগের সূচনাবিন্দু

গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কপিলমুনির আশ্রম। সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিলের নামেই এই স্থান প্রসিদ্ধ। পুরাণমতে, এখানেই রাজা সগরের পুত্রদের মুক্তি ঘটে। তাই গঙ্গাসাগরকে ধরা হয় জ্ঞান ও ত্যাগের সূচনাবিন্দু-- যেখান থেকে আত্মিক যাত্রা শুরু।

5/8

কালীঘাট ও তারাপীঠ

কলকাতার কালীঘাট মন্দির শক্তিপীঠ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে মা কালী ভয়, মৃত্যু ও অন্ধকার কাটিয়ে ওঠার শক্তির প্রতীক। অন্ যদিকে, বীরভূমের তারাপীঠ-- মা তারার তন্ত্রসাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনাস্থল এই তারাপীঠকে বলা হয় ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মুক্তির সাহস অর্জনের ক্ষেত্র।

6/8

বেলুড় মঠ

দক্ষিণেশ্বরের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরিই যেন বেলুড় মঠ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত এই মঠে ধর্ম মানে কেবল সাধনা নয়, মানবসেবা। জীবে প্রেম করেই ঈশ্বরসেবা-- এই বাণী বেলুড় মঠকে জ্ঞান ও কর্মের মিলনস্থলে পরিণত করেছে।

7/8

দীঘার জগন্নাথ মন্দির

সমুদ্রতীরবর্তী দীঘার জগন্নাথ মন্দির সাম্প্রতিক হলেও তার ভাবধারায় রয়েছে প্রাচীন জগন্নাথ সংস্কৃতির ছাপ। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তির আহ্বান জানানো এই মন্দির সাম্য ও সর্বজনীনতার প্রতীক। সার্বজনীন ভক্তির স্থল এই দীঘার জগন্নাথ মন্দির

8/8

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির

চূড়ান্ত ধ্যান ও বৈরাগ্যের স্থল দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত মহাকাল মন্দির শিবতত্ত্বের প্রতীক। এখানে শৈব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহাবস্থান চোখে পড়ে। মহাকাল মানে সময়ের অধিপতি-- যিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন, অস্থায়ী জীবনের ঊর্ধ্বে চিরন্তন সত্যের কথা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

FACT CHECK Brazilian Footballer Kaka's Death: ৪৩ বছরে প্রয়াত বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের কাকা! স্তব্ধ ফুটবলবিশ্বে শুধুই শোকের ছায়া...

পরবর্তী অ্যালবাম

FACT CHECK Brazilian Footballer Kaka&#039;s Death: ৪৩ বছরে প্রয়াত বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের কাকা! স্তব্ধ ফুটবলবিশ্বে শুধুই শোকের ছায়া...

FACT CHECK Brazilian Footballer Kaka's Death: ৪৩ বছরে প্রয়াত বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের কাকা! স্তব্ধ ফুটবলবিশ্বে শুধুই শোকের ছায়া...

FACT CHECK Brazilian Footballer Kaka's Death: ৪৩ বছরে প্রয়াত বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের কাকা! স্তব্ধ ফুটবলবিশ্বে শুধুই শোকের ছায়া... 6
Nipah Virus: বাংলায় ভয়ংকর নিপাকে রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য জয়েন্ট রেসপন্স টিম! কোন মাংস এখন একদমই খাবেন না? কী বলছে বিশেষজ্ঞদের গাইডলাইন...

Nipah Virus: বাংলায় ভয়ংকর নিপাকে রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য জয়েন্ট রেসপন্স টিম! কোন মাংস এখন একদমই খাবেন না? কী বলছে বিশেষজ্ঞদের গাইডলাইন...

Nipah Virus: বাংলায় ভয়ংকর নিপাকে রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য জয়েন্ট রেসপন্স টিম! কোন মাংস এখন একদমই খাবেন না? কী বলছে বিশেষজ্ঞদের গাইডলাইন... 11
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নেতৃত্বে বাজিমাত সিংহের, ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নেতৃত্বে বাজিমাত সিংহের, ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নেতৃত্বে বাজিমাত সিংহের, ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ধনুর... 12
Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল...

Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল...

Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল... 6