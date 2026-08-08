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গত শীতেই খুন করেছে ৫০০০০ মানুষকে: শরীরের সব ঘুমিয়ে থাকা ভাইরাস জাগিয়ে তুলেছে কোভিড, ভয়ংকর মৃত্যু সংকেত

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:30 PM IST

COVID-19 Virus dangerous effect: করোনাভাইরাস শুধু একা শরীরে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং আমাদের শরীরে বছরের পর বছর নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকা অন্যান্য ক্ষতিকর ভাইরাসকেও নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা ‘নেচার’ (Nature)-এ প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে অনুযায়ী, এই নিষ্ক্রিয় ভাইরাসগুলো নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠলে রোগীর শারীরিক অবস্থা আরও সংকটজনক হতে পারে এবং পরবর্তীতে ‘লং কোভিড’ (Long COVID)-এর ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দিতে পারে।

গবেষণার পটভূমি1/14

গবেষণার পটভূমি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় (University of Texas at Austin)-এর গবেষকদের নেতৃত্বে এই গবেষণা হয়। 

গবেষণার পটভূমি2/14

গবেষণার পটভূমি

মহামারির প্রথম ঢেউয়ের সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ১,০০০-এরও বেশি কোভিড রোগীর নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে।

মূল পর্যবেক্ষণ3/14

মূল পর্যবেক্ষণ

প্রায় অর্ধেক রোগীর শরীরেই পূর্বে সুপ্ত অবস্থায় থাকা সাধারণ কিছু ভাইরাস পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

 

মূল পর্যবেক্ষণ4/14

মূল পর্যবেক্ষণ

সাধারণত আমাদের সুস্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune System) এ ধরনের ভাইরাসকে দমন করে রাখে। 

 

মূল পর্যবেক্ষণ5/14

মূল পর্যবেক্ষণ

তবে গুরুতর কোভিড সংক্রমণের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে অত্যন্ত দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 

সুপ্ত ভাইরাস6/14

সুপ্ত ভাইরাস

ফলে সুপ্ত ভাইরাসগুলি প্রতিরোধ ব্যবস্থার নজর এড়িয়ে পুনরায় বংশবৃদ্ধি শুরু করে।

 

কোন কোন ভাইরাস সক্রিয় হচ্ছে?7/14

কোন কোন ভাইরাস সক্রিয় হচ্ছে?

গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ভাইরাস বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় হতে শুরু করে

অ্যাপস্টাইন-বার ভাইরাস (Epstein-Barr Virus) ও অ্যানেলোভাইরাস (Anellovirus): 8/14

অ্যাপস্টাইন-বার ভাইরাস (Epstein-Barr Virus) ও অ্যানেলোভাইরাস (Anellovirus):

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার শুরুর দিকেই এই ভাইরাসগুলি দ্রুত সক্রিয় হতে দেখা যায়।

 

সাইটোমেগালোভাইরাস (CMV) ও হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস (HSV): 9/14

সাইটোমেগালোভাইরাস (CMV) ও হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস (HSV):

সাধারণত সংক্রমণের প্রায় তিন সপ্তাহ পর ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের ভেতরে এগুলো পুনরায় সক্রিয় হতে শুরু করে।

 

সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও সমান ঝুঁকি10/14

সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও সমান ঝুঁকি

আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, কেবল এইচআইভি (HIV) আক্রান্ত ব্যক্তি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানোর ওষুধ (Immunosuppressants) খাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সুপ্ত ভাইরাস সক্রিয় হয়। 

 

সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও সমান ঝুঁকি11/14

সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও সমান ঝুঁকি

কিন্তু এই গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হল-- সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শরীরেও কোভিডের তীব্র আক্রমণের কারণে এই সুপ্ত ভাইরাসগুলো জেগে উঠেছে।

 

‘লং কোভিড’-এর সঙ্গে সম্পর্ক12/14

‘লং কোভিড’-এর সঙ্গে সম্পর্ক

সংক্রমণের এক বছর পর রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখেছেন যে, যাদের শরীরে অ্যানেলোভাইরাস পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অবসাদ, শ্বাসকষ্ট ও 'ব্রেন ফগ'-এর মতো 'লং কোভিড'-এর লক্ষণগুলি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল। 

‘লং কোভিড’-এর সঙ্গে সম্পর্ক13/14

‘লং কোভিড’-এর সঙ্গে সম্পর্ক

পুনরুজ্জীবিত এই ভাইরাসগুলি শরীরে তীব্র প্রদাহ (Inflammation) তৈরি করে, যা রোগীকে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়।

‘লং কোভিড’-এর সঙ্গে সম্পর্ক14/14

‘লং কোভিড’-এর সঙ্গে সম্পর্ক

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই আবিষ্কার চিকিৎসকদের আগামী দিনে গুরুতর কোভিড ও লং কোভিডের আরও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি খুঁজে বের করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

TAGS:
covid-19 news
Health Science
Dormant Virus Reactivation
Long Covid
Medical Research
Epstein Barr Virus
Immune System
Nature Study

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