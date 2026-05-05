Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া ফলায় প্রলয়ের ইঙ্গিত: ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি, জারি রেড অ্যালার্ট

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া ফলায় প্রলয়ের ইঙ্গিত: ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি, জারি রেড অ্যালার্ট
West Bengal Weather Update: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা। বিশেষ করে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় আজ ৫ মে বিকেল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে বেশ কিছু জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও থাকছে। দুপুরের পর থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।
উত্তরবঙ্গের আপডেট
উত্তরবঙ্গে কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে মালদা জেলাতে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সর্তকতা।
