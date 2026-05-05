Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া ফলায় প্রলয়ের ইঙ্গিত: ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি, জারি রেড অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা। বিশেষ করে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় আজ ৫ মে বিকেল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

| May 05, 2026, 08:52 AM IST
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: আজ মঙ্গলবার ও কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে। কাল বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া রাজ্যে। 

ঘূর্ণাবর্ত

উত্তর বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। পঞ্জাব থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। 

ঘূর্ণাবর্ত

যে অক্ষরেখাটি হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগঢ়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ ও অসমের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকছে। তার জেরে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি।   

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে বেশ কিছু জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও থাকছে। দুপুরের পর থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা।

উত্তরবঙ্গের আপডেট

উত্তরবঙ্গে কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে মালদা জেলাতে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সর্তকতা।  

উত্তাল সমুদ্র

মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এবং উত্তর উড়িষ্যা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। আজ ৫ মে বিকেল পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের। সমুদ্র উত্তাল থাকবে সমুদ্রপৃষ্ঠে ঝোড়ো হাওয়া ৬০ কিলোমিটার সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় বইতে পারে।

কলকাতায়

কলকাতায় সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। হালকা মাঝারি বৃষ্টি। আজ সন্ধ্যার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কাল বুধবার খুবই সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া।

West Bengal Assembly Election 2026 results update: গেরুয়া ঝড়ে চুরমার তৃণমূল, ১৫ বছর পর ভয়াবহ হার মমতা ঘনিষ্ট ১১ হেভিওয়েটের

