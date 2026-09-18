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  • /ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’? পুজোর আগেই ছারখার করে দেবে সব? বাংলায় ঘনাচ্ছে মহাবিপদ-- শিউরে ওঠার মতো পূর্বাভাসে দুর্যোগের প্রহর গুনছে বাংলা

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’? পুজোর আগেই ছারখার করে দেবে সব? বাংলায় ঘনাচ্ছে মহাবিপদ-- শিউরে ওঠার মতো পূর্বাভাসে দুর্যোগের প্রহর গুনছে বাংলা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:20 PM IST

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। কাল শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। সারা রাজ্যে আর কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া?

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং ঘন ঘন বজ্রপাতের আশঙ্কা। আগামী তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে।

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

ঘূর্ণিঝড় অর্ণব নিয়ে এখনও অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দিতে নারাজ আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তারা জানিয়েছে...

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগরের দিকে সরতে শুরু করেছে। 

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

শক্তি বাড়িয়ে কাল শনিবার সন্ধ্যায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। 

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

কাল শনিবারে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমবে। 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

তবে বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

 বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

রবিবারেও সকালের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে ছয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট11/15

আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা সব জেলাতে।

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।শনিবার থেকে মঙ্গলবার কিছু জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে কোন সতর্কবার্তা নেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

 

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আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

কলকাতায় মেঘলা আকাশ। আজ ও কাল মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে।

আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট14/15

আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি। কলকাতায় আগামী ২২ তারিখ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। 

 

আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট15/15

আবহাওয়ার ঝোড়ো আপডেট

২২, ২৩ এবং ২৪ বৃষ্টি হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

 

TAGS:
Bengal Weather Update
Arnab Storm

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