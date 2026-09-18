/ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’? পুজোর আগেই ছারখার করে দেবে সব? বাংলায় ঘনাচ্ছে মহাবিপদ-- শিউরে ওঠার মতো পূর্বাভাসে দুর্যোগের প্রহর গুনছে বাংলা

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। কাল শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। সারা রাজ্যে আর কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া?
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং ঘন ঘন বজ্রপাতের আশঙ্কা। আগামী তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে।
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শক্তি বাড়িয়ে কাল শনিবার সন্ধ্যায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা।
বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
কাল শনিবারে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমবে।
তবে বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।
বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবারেও সকালের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে ছয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা সব জেলাতে।
কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।শনিবার থেকে মঙ্গলবার কিছু জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে কোন সতর্কবার্তা নেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।
কলকাতায় মেঘলা আকাশ। আজ ও কাল মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে।
বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি। কলকাতায় আগামী ২২ তারিখ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
২২, ২৩ এবং ২৪ বৃষ্টি হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।