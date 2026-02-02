English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...

Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...

Morocco Weather Alert: উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোয় আগামী ৪৮ ঘণ্টা আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই বৈরী পরিস্থিতি বুধবার পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে ভারী তুষারপাত এবং উপকূলীয় এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

| Feb 02, 2026, 10:19 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তর (General Directorate of Meteorology) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী দুই দিন চরম বৈরী আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে একটি ‘অরেঞ্জ-লেভেল’ বা অত্যন্ত সতর্কতামূলক বার্তা জারি করেছে। প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রঝড়, তুষারপাত এবং শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

 

1/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, তাঞ্জিয়ার-আসিলাহ, ওউজান, শেফশাউয়েন, তেতুয়ান এবং লারাচেসহ বেশ কিছু অঞ্চলে ৫০ থেকে ৮০ মিলিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।   

2/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

এ ছাড়া কেনিত্রা, সেলে, ফেজ, মেকনেস এবং বেনি মেল্লালের মতো এলাকাগুলোতে ৩০ থেকে ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।  

3/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

এই বৃষ্টিপাত মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা নিচু এলাকায় আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।  

4/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,৫০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ি এলাকাগুলোতে তুষারপাতের তাণ্ডব শুরু হয়েছে।   

5/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

আল হোসেইমা, টাজা, ইফরান, মিডল্ট এবং বেনি মেল্লাল প্রদেশে ৪০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষার জমতে পারে।   

6/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

আল হাউজ ও ওয়ারজাজাতের মতো এলাকায় ১০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে যা বুধবার দুপুর পর্যন্ত চলবে।  

7/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

এর পাশাপাশি তাপমাত্রার ব্যাপক পতনের কারণে হাড়কাঁপানো শীত অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কিছু কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে -৬° সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।  

8/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

বৃষ্টি ও তুষারপাতের পাশাপাশি মরক্কোর বিভিন্ন প্রদেশে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫ থেকে ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।   

9/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

তাঞ্জিয়ার, নাদোর, ফাস এবং টাজার মতো এলাকায় এই শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়া সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।  

10/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

ধূলিঝড় ও প্রবল বাতাসের কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা সড়ক ও আকাশপথের যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।  

11/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মরক্কো সরকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছে। 

12/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা এবং বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষদের প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

13/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

পর্যটক এবং গাড়ি চালকদের পিচ্ছিল রাস্তা ও তুষারপাত সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।  

14/14

বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সতর্কতা

মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তর সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং জনগণকে নিয়মিতভাবে সরকারি আবহাওয়া বুলেটিনগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই...

পরবর্তী অ্যালবাম

Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই...

Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই...

Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই... 6
SIR in Bengal: &#039;নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না&#039;, হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার... 8
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট... 8
Gold Price: বাজেটের পরদিনই হুড়মুড়িয়ে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও, জানুন কলকাতার দর

Gold Price: বাজেটের পরদিনই হুড়মুড়িয়ে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও, জানুন কলকাতার দর

Gold Price: বাজেটের পরদিনই হুড়মুড়িয়ে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও, জানুন কলকাতার দর 6