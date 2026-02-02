Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...

Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...
Morocco Weather Alert: উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোয় আগামী ৪৮ ঘণ্টা আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই বৈরী পরিস্থিতি বুধবার পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে ভারী তুষারপাত এবং উপকূলীয় এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তর (General Directorate of Meteorology) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী দুই দিন চরম বৈরী আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে একটি ‘অরেঞ্জ-লেভেল’ বা অত্যন্ত সতর্কতামূলক বার্তা জারি করেছে। প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রঝড়, তুষারপাত এবং শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
