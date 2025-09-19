Storm Mitag: 'সিভিয়ার ট্রপিক্যাল স্টর্ম' হতে চলেছে ভয়াল এই টাইফুন! বীভৎস বাতাসে ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করবে উপকূল-জনপদ-লোকালয়-ঘরবাড়ি...

Storm Mitag: 'সিভিয়ার ট্রপিক্যাল স্টর্ম' হতে চলেছে ভয়াল এই টাইফুন! বীভৎস বাতাসে ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করবে উপকূল-জনপদ-লোকালয়-ঘরবাড়ি...
Severe Tropical Storm Mitag: আবহাওয়াবিদেরা মিতাগ'কে নং ত ক্যাটেগরির টাইফুন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জারি করেছে সতর্কতা। প্রচুর বৃষ্টিবাদলবাতাস নিয়ে এল বলে!
1/7
সিভিয়ার ট্রপিক্যাল স্টর্ম 'মিতাগ'
2/7
সকালেই সিগন্যাল
photos
TRENDING NOW
3/7
স্কুল ছুটি
4/7
শহরে বজ্রপাত
5/7
কয়েক মিনিটের মধ্যে
6/7
৬২ মাইল দূরে
7/7
হায়ার টাইফুন ওয়ার্নিং
না, এই ঝড় এখানে নয়। মানে, বাংলায় নয়, ভারতে নয়। এটি হংকংয়ের ঝড়। নর্থ-ইস্ট মনসুনের প্রভাবে ঝড়টি পার্ল নদীর বদ্বীপ-অঞ্চলের দিকে বেঁকে যাবে বলে জানানো হয়েছে। এর ল্যান্ডফল হবে পূর্ব গুয়াংডং এলাকায়। হংকং অবজারভেটরি পুরো পর্যবেক্ষণটা করছে। এবং তারাই শুক্রবার রাতের দিকে ঝড়টিকে হায়ার টাইফুন ওয়ার্নিং সিগন্যাল জারি করতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে।
photos