Storm Mitag: 'সিভিয়ার ট্রপিক্যাল স্টর্ম' হতে চলেছে ভয়াল এই টাইফুন! বীভৎস বাতাসে ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করবে উপকূল-জনপদ-লোকালয়-ঘরবাড়ি...

Severe Tropical Storm Mitag: আবহাওয়াবিদেরা মিতাগ'কে নং ত ক্যাটেগরির টাইফুন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জারি করেছে সতর্কতা। প্রচুর বৃষ্টিবাদলবাতাস নিয়ে এল বলে!

| Sep 19, 2025, 02:04 PM IST
1/7

সিভিয়ার ট্রপিক্যাল স্টর্ম 'মিতাগ'

আবহাওয়ার অবজারভেটরি আজ, শুক্রবার সিভিয়ার ট্রপিক্যাল স্টর্ম 'মিতাগ'কে নং ৩ ক্যাটেগরির টাইফুন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ল্যান্ডফল হবে পূর্ব এলাকায়। সন্ধের জন্য হায়ার ওয়ার্নিং জারি। 

2/7

সকালেই সিগন্যাল

আজ শুক্রবার সকাল ৯টা ২০ মিনিটেই এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা শুরু হয়। দেওয়া হয় সিগন্যাল। সারাদিনই সকলকে ঝড়ের জন্য সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।

3/7

স্কুল ছুটি

বাচ্চাদের স্কুল ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। বিশেষত কিন্ডারগার্টেন এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের স্কুল।

4/7

শহরে বজ্রপাত

মিতাগের 'আউটার রেইনব্যান্ড', মানে, এর বাইরের বৃষ্টিবলয় ইতস্তত বৃষ্টি ডেকে আনবে। মাঝে মাঝেই তা ভারী বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হবে। শহরাঞ্চলে বজ্রপাতও ঘটবে। 

5/7

কয়েক মিনিটের মধ্যে

ঝড়ের ল্যান্ডফলের জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে দপুর ২টো। মানে, আর কয়েক মিনিট। আর কয়েক মিনিট পরেই আছড়ে পড়বে মিতাগ।

6/7

৬২ মাইল দূরে

বলা হয়েছে, নর্থ-ইস্ট মনসুনের প্রভাবে ঝড়টি নদীবদ্বীপ-অঞ্চলের দিকে বেঁকে যাবে। উপকূলভাগ থেকে মাত্র ৬২ মাইল দূরে আছে এটি। 

7/7

হায়ার টাইফুন ওয়ার্নিং

না, এই ঝড় এখানে নয়। মানে, বাংলায় নয়, ভারতে নয়। এটি হংকংয়ের ঝড়। নর্থ-ইস্ট মনসুনের প্রভাবে ঝড়টি পার্ল নদীর বদ্বীপ-অঞ্চলের দিকে বেঁকে যাবে বলে জানানো হয়েছে। এর ল্যান্ডফল হবে পূর্ব গুয়াংডং এলাকায়। হংকং অবজারভেটরি পুরো পর্যবেক্ষণটা করছে। এবং তারাই শুক্রবার রাতের দিকে ঝড়টিকে হায়ার টাইফুন ওয়ার্নিং সিগন্যাল জারি করতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। 

