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ভয়ংকর দুর্যোগ: ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্য়ের সব স্কুল-কলেজ ছুটি, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকারের বড় ঘোষণা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 22, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:58 PM IST

School Closed due to heavy rain: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলীয় ও দক্ষিণ ওড়িশায় মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে ভারী বর্ষণ। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ওড়িশা রাজ্য প্রশাসন চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে, নিম্নচাপ আরও ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে রূপ নিতে চলেছে এবং ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর রাতে ঘণ্টায় প্রায় ৭৫ কিলোমিটার বেগে অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করতে পারে। রাজ্যের মুখ্যসচিব আনু গর্গ অবশ্য স্পষ্ট করেছেন যে, এটি তীব্র ঝড়ের রূপ নিলেও কোনো সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

 

একাধিক জেলায় স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি বন্ধ1/13

একাধিক জেলায় স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি বন্ধ

দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। 

 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ2/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

খুরদা, জগৎসিংহপুর, গঞ্জাম এবং গজপতি-- এই চার জেলায় মঙ্গলবার সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। 

 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ3/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

এছাড়া মালকানগিরি জেলায় ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ4/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতি বহাল থাকলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই ছুটির মেয়াদ ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে আলোচনা চলছে।

 

জরুরি পরিষেবায় শিক্ষক ও সরকারি কর্মীরা5/13

জরুরি পরিষেবায় শিক্ষক ও সরকারি কর্মীরা

শিক্ষার্থীদের জন্য পঠনপাঠন স্থগিত রাখা হলেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ছুটি দেওয়া হয়নি। 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ6/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা বা দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে স্কুল ভবনগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাঁদের রোস্টার ডিউটিতে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ7/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

কোরাপুট ও কালাহান্ডি জেলায় শিক্ষকদের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মস্থল ছাড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। 

 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ8/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

পাশাপাশি গঞ্জাম, কোরাপুট ও কালাহান্ডি জেলায় সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

 

রেড অ্যালার্ট ও যোগাযোগে বিধিনিষেধ9/13

রেড অ্যালার্ট ও যোগাযোগে বিধিনিষেধ

আবহাওয়া দফতর একাধিক জেলায় চূড়ান্ত ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করেছে। 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ10/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর কোরাপুট, গজপতি ও গঞ্জামে এবং ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর কালাহান্ডি, নবরংপুর, কোরাপুট ও মালকানগিরিতে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে।

 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ11/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

দুর্যোগের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গঞ্জাম ও কন্ধমালের সংযোগকারী কলিঙ্গ ঘাটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। 

 

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ12/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

এছাড়া চিলিকা হ্রদে সাতপাড়া ও জহ্নিকুদার মধ্যকার ফেরি পরিষেবা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ13/13

ভারী বর্ষণ, বন্ধ স্কুল কলেজ

উপকূল ও সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি আপৎকালীন ব্যবস্থার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে নবান্ন ও স্থানীয় প্রশাসন।

TAGS:
deep depression
School College closed

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