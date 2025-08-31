Thane murder case: কানে ও নাকে সোনার দুল! ৩০-এর মহিলার রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু তাকিয়ে আছে ড্রেনের মধ্যে...ভয়াবহ...

Thane murder case: কানে ও নাকে সোনার দুল! ৩০-এর মহিলার রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু তাকিয়ে আছে ড্রেনের মধ্যে...ভয়াবহ...
Thane Police Case: মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় একটি নর্দমা থেকে এক মহিলার কাটা মাথা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পর পুলিস অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে।
থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু
থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু
থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু
