Thane murder case: কানে ও নাকে সোনার দুল! ৩০-এর মহিলার রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু তাকিয়ে আছে ড্রেনের মধ্যে...ভয়াবহ...

Thane Police Case: মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় একটি নর্দমা থেকে এক মহিলার কাটা মাথা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পর পুলিস অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে।

| Aug 31, 2025, 01:06 PM IST
থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু

শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ থানের ভিওয়ান্ডি এলাকার ইদগাহ রোডের কাছে একটি কষাইখানার কাছে নর্দমায় অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার (২৫-৩০ বছর বয়স) কাটা মাথা দেখতে পান কয়েকজন পথচারী। 

থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে ওই মহিলার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং কানে ও নাকে ধাতব গয়না পরা ছিল।   

থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু

পথচারীরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দিলে পুলিস এসে সেটি উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মাথাটি এবং গয়নাগুলি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

থানের ড্রেনে মহিলার কাটা মুণ্ডু

এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বি.এন.এস)-এর ১০৩(১) (খুন) এবং ২৩৮ (প্রমাণ নষ্ট করা) ধারায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মুম্বাইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস

গত সপ্তাহে সুরাটের তিন বছর বয়সী একটি ছেলেকে মুম্বাইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস (এলটিটি)-তে কুশিনগর এক্সপ্রেসের শৌচাগারে খুন অবস্থায় পাওয়া যায়।   

মুম্বাইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস

২১ অগাস্ট থেকে নিখোঁজ থাকা শিশুটিকে রাত ১টার দিকে যখন পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ট্রেনটি পরিষ্কার করছিল, তখন একটি ডাস্টবিনে তার মরদেহ দেখতে পায়। 

মুম্বাইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস

ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হয়েছে যে তার গলা কাটা হয়েছিল, এবং পুলিস তার তুতো-ভাই, ২৬ বছর বয়সী বিকাশ কুমার শাহকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং তাকে খুঁজে বের করার জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

২৭ বছর বয়সী ব্যক্তি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হত্যা করে

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে এক ২৭ বছর বয়সী ব্যক্তি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হত্যা করে তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল। 

২৭ বছর বয়সী ব্যক্তি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হত্যা করে

অভিযুক্ত তার স্ত্রী'র মাথা, হাত এবং পা কেটে ফেলেছিল এবং দেহের কিছু অংশ মুসি নদীতে ফেলে দিয়েছিল।  সে আলাদা করে দেহের অংশগুলি ছোট ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে তিনবার নদীতে গিয়েছিল সেগুলি ফেলে দিতে।

কুকুরের মুখে কাটা হাত মুখ

পাতিয়ালার একটি সরকারি হাসপাতালে একটি ভবঘুরে কুকুরকে একটি শিশুর কাটা মাথা নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।   

কুকুরের মুখে কাটা হাত মুখ

অন্যদিকে, ৯ অগাস্ট বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে এক পথচারী একটি কুকুরকে মানুষের কাটা হাত মুখে করে নিয়ে যেতে দেখেন। 

