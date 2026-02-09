UK Would Be PM Shabana Mahmood: এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UK Would Be PM Shabana Mahmood: সাম্প্রতিক বিভিন্ন রিপোর্টে শাবানাকে কিয়ের স্ট্রার্মারের উত্তরসূরি হিসেবে মনে করা হচ্ছে। যদি সেই দিন আসে তাহলে শাবানাই হবেন যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী

| Feb 09, 2026, 08:15 PM IST
এপস্টিন ফাইলস

এপস্টিন ফাইলসের ধাক্কা পৌঁছে গিয়েছে ব্রিটেনেও। সেই ধাক্কায় আমেরিকায় ট্রাম্পের গদি টলমল না করলেও ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের পদত্যাগের দাবি জোরাল হচ্ছে। আর এখানেই উঠে আসছে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদের নাম। বড় কোনও অঘটন ঘটলে তিনিই হতে পারে ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী।

কিয়ের স্টার্মার

দুনিয়াজোড়া যৌন কেলেঙ্কারির কিং পিন জেফ্রি এপস্টিনের ঘনিষ্ঠ পিটার ম্যান্ডেলসনকে আমেরিকায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন স্টার্মার। এনিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। ওই নিয়োগের দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চিফ অফ স্টাফ মর্গ্যান ম্যাকসুইনে। তার পরেই জোরদার হয়েছে স্টার্মারের ইস্তফার দাবি। ব্রিটেনের শাসকদল লেবার পার্টি থেকেও স্টার্মারের পদত্যাগ দাবি উঠছে। 

দায় নিতে হচ্ছে স্টার্মারকে

বহু ইমেইল ও নথিপত্র থেকে জানা গেছে যে, ২০০৮ সালে সাজা হওয়ার পরেও পিটার ম্যান্ডেলসন জেফরি এপস্টইনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এমনকি তিনি এপস্টইনকে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু বলে ডাকতেন এবং তার জেল খাটা অন্যায় ছিল বলেও মন্তব্য করেছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ম্যান্ডেলসন এপস্টইনের 'অতিথিদের' জন্য ব্যক্তিগত ভিলার খোঁজ দিতেন। এছাড়া অভিযোগ উঠেছে যে, এপসটাইনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে, এমন উৎস থেকে টাকা নেওয়ার বিনিময়ে তিনি যুক্তরাজ্যের সরকারের অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস করেছিলেন। এহেন ম্যান্ডেলসন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত! দায় নিতে হচ্ছে স্টার্মার।

শাবানা মাহমুদ

কে এই শাবানা মাহমুদ? শাবানা বর্তমানে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং লেবার পার্টির একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত শাবানা দেশটির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। 

কাশ্মীরি যোগাযোগ

শাবানা মাহমুদ বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মাহমুদ আহমেদ এবং মা জুবাইদা। তাঁর পরিবারের শিকড় মূলত পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মিরপুর এলাকায়।

শাবানাই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী!

সাম্প্রতিক বিভিন্ন রিপোর্টে শাবানাকে কিয়ের স্ট্রার্মারের উত্তরসূরি হিসেবে মনে করা হচ্ছে। যদি সেই দিন আসে তাহলে শাবানাই হবেন যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী। ডার্ক হর্স প্রার্থী হিসেবে পরিচিতি শাবানা মাহমুদ অভিবাসন নিয়ে বেশ কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির জন্য অভিবাসীদের অপেক্ষার সময়সীমা ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি আবার ভারত বিরোধীও। 

২০১০ সালে এমপি নির্বাচিত

শাবানা মাহমুদ ২০১০ সালে রুশনারা আলী এবং ইয়াসমিন কুরেশির সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম মহিলা এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি বিচার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২৫ সালের মন্ত্রিসভা রদবদলের মাধ্যমে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।  শাবানা মাহমুদের এই উত্থানের মূলে রয়েছে তার কঠোর ও আপসহীন ইমেজ। তাঁর চেষ্টাতেই লেবার পার্টি নাইজেল ফারাজের ডানপন্থী দল 'রিফর্ম ইউকে'-র দিকে ঝুঁকে পড়া ভোটারদের ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগ বা দলীয় নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের ওপর নির্ভর করছে। আর এই চ্যালেঞ্জ জানাতে পার্লামেন্টে লেবার পার্টির অন্তত ৮১ জন এমপির সমর্থনের প্রয়োজন হবে।

