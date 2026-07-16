/বিয়ের পর এই বাড়িতেই শুরু হয়েছিল শাহরুখ-গৌরীর সংসার! দেখুন বাদশার ৩৭ কোটির বাংলোর রাজকীয় অন্দরমহল

Shah Rukh Khan marriage: ২৫ অক্টোবর এই বাড়িতেই শাহরুখ খান এবং গৌরী খান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। একই দিনে তিনটি ভিন্ন রীতিতে- রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, হিন্দু বিবাহ এবং নিকাহ তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। বলিউড বাদশা শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের দিল্লির বিলাসবহুল বাংলো যেন শুধু একটি বাড়ি নয়, এক টুকরো ইতিহাস ও নস্টালজিয়া। প্রায় ৩৭ কোটি টাকা মূল্যের এই দক্ষিণ দিল্লির প্রাসাদের অন্দরমহলের ঝলক দেখেছেন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরনো টান। যেখানে ১৯৯১ সালে গৌরী খানের সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম সংসার শুরু করেছিলেন। দিল্লির সেই বাড়িটিকেই এবার কিনে নিলেন শাহরুখ খান। দিল্লির পঞ্চশীল পার্কের একটি বাড়ি কিনেছেন ৩৭ কোটি টাকায়।
এতদিন বাড়িটির বেসমেন্ট ও প্রথম তলার মালিক ছিলেন শাহরুখ। এবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাও কিনে নেওয়ায় পুরো সম্পত্তির একমাত্র মালিক হলেন তিনি। এই বাড়িটি মাঝে ভক্তদের জন্যও খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শাহরুখের কথায়, “দিল্লি সবসময় আমাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান জুড়ে থাকবে।” আর এই বাড়ির প্রতিটি ইঁট সেই ভালোবাসার কথাই বলে।
এই সম্পত্তিটি প্রায় ১,২০০ বর্গগজের একটি প্লটের ওপর তৈরি, যার আয়তন প্রায় ১০,৮০০ বর্গফুট। কিন্তু শাহরুখ ও গৌরীর কাছে এই বাড়ির মানসিক ও আবেগের মূল্য বাজারের যেকোনও দামের চেয়ে অনেক ওপরে।বসার ঘর অত্যন্ত প্রশস্ত। এখানকার বিশাল ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে প্রচুর প্রাকৃতিক আলো আসে। পুরো ঘরে রয়েছে দামি ঝাড়বাতি, মখমলের আরামদায়ক সোফা এবং মেঝেতে পাতা রাজকীয় কার্পেট, যা ঘরটিতে একটি ক্ল্যাসিক ভিন্টেজ লুক দেয়।
এই বাংলোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল এর ‘নস্টালজিয়া ওয়াল’। এখানে শাহরুখ, গৌরী এবং তাঁদের তিন সন্তান— আরিয়ান, সুহানা ও আব্রামের জীবনের নানা মুহূর্তের ফ্রেমবন্দি ছবি রয়েছে। শাহরুখের শুরুর দিনগুলোর কিছু দুর্লভ ছবি এবং সন্তানদের ছোটবেলার নানা স্মৃতি দিয়ে দেওয়ালটি সাজিয়েছেন খোদ গৌরী খান।
২৫শে অক্টোবর শাহরুখ খান এবং গৌরী খান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। একই দিনে তিনটি ভিন্ন রীতিতে- রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, হিন্দু বিবাহ এবং নিকাহ তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। গৌরীর জাদুস্পর্শে বেডরুম অন্যমাত্রা পেয়েছে। ঘরের খাট, আলোর কম্বিনেশন এবং কুশন— সবকিছুর মধ্যেই একটা রাজকীয় ভাব। ঘরের একপাশে রয়েছে একটি বিশাল কাস্টমাইজড ওয়াক-ইন ক্লোজেট।
বাড়ির ভেতরে একটি সুন্দর খোলামেলা লন রয়েছে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে সময় কাটান। ঘরের কোণে কোণে রয়েছে দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা নানা ভাস্কর্য, অ্যান্টিক শোপিস এবং দেওয়ালে টাঙানো নামী শিল্পীদের পেইন্টিং।