Shah Rukh Khan: 'কিং' শাহরুখ খানের সাম্রাজ্য! পর্দার প্রেমিক থেকে ১২,৪৯০ কোটির বাদশা...
Shah Rukh Khan Birthday: শাহরুখ খান শুধু একজন তারকা নন—তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি ব্যবসায়ীর মতো চিন্তা করেন এবং একজন সুপারস্টার যিনি এখনো নিজেকে প্রমাণ করার তাড়না নিয়ে চলেন। ৬০ বছর বয়সেও তিনি নতুন রেকর্ড গড়ছেন এবং প্রজন্মকে মুগ্ধ করছেন। কীভাবে গড়ে তুললেন ১২,৪৯০ কোটির সাম্রাজ্য?
অর্থনীতিবিদ শ্রায়না ভট্টাচার্য যেমনটি বলেছেন, ঠিক যখন ১৯৯০-এর দশকে ভারত বিশ্ব অর্থনীতির জন্য তার দরজা খুলল, তখনই শাহরুখের উত্থান। কেবল টিভি যখন বৈশ্বিক সংস্কৃতিকে ঘরে নিয়ে আসছে, তখন এক নতুন প্রজন্ম বড় স্বপ্ন দেখতে শিখছিল। এই পরিবর্তনের সময়ে শাহরুখ খান হয়ে উঠলেন পরিবর্তনশীল জাতির আবেগ এবং মুখচ্ছবি। তাঁর পর্দার আকর্ষণ এবং পর্দার বাইরের বাচনভঙ্গি মধ্যবিত্ত ভারতকে উদারীকরণ, তার আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, শাহরুখ খানের এই সাম্রাজ্যের পেছনে রয়েছে তাঁর 'ডাবল' বা পুনরাবৃত্তির (Repetition) শিল্প। তিনি একই পোজ বা ডায়লগ বারবার ব্যবহার করে নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দিলওয়ালে থেকে ডন হয়ে জওয়ান পর্যন্ত, তিনি বারবার পুরোনো সিনেমার অংশ উদ্ধৃত করে এক 'শাহরুখ, এগেইন' মাল্টিভার্স তৈরি করেছেন। অন্যান্য অভিনেতারা বেশি ডাবল রোল করলেও, শাহরুখের এই স্ব-উদ্ধৃতি কৌশল (self-quotational architecture) তাকে একবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের যুগের সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেখানে টিকে থাকতে হলে নিজেকে ক্রমাগত ক্লোন করতে হয়—ঠিক যেমনটা টেইলর সুইফটের ক্ষেত্রে দেখা যায়।
রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট ও লাভ ভাগাভাগি
এসআরকে তাঁর বেশিরভাগ সিনেমার জন্য অগ্রিম পারিশ্রমিক নেন না। বরং তিনি প্রফিট শেয়ারিং ভিত্তিতে কাজ করেন, যা বক্স অফিসের সাফল্যের সাথে সাথে তাঁর আয় নিশ্চিত। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট (Red Chillies Entertainment) FY23-এ ৮৫ কোটি নিট প্রফিট করেছে, যা আগের বছরের ২২ কোটি লোকসানের তুলনায় বিশাল উন্নতি। একই সময়ে কোম্পানির রাজস্ব ৩০০ কোটি ছাড়িয়েছে।
ক্রীড়া বিনিয়োগ
কৌশলগত বিনিয়োগ
বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট
ব্র্যান্ডিংয়ের রাজা
শাহরুখের বৃদ্ধির হার
