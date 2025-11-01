Shah Rukh Khan: 'কিং' শাহরুখ খানের সাম্রাজ্য! পর্দার প্রেমিক থেকে ১২,৪৯০ কোটির বাদশা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shah Rukh Khan Birthday: শাহরুখ খান শুধু একজন তারকা নন—তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি ব্যবসায়ীর মতো চিন্তা করেন এবং একজন সুপারস্টার যিনি এখনো নিজেকে প্রমাণ করার তাড়না নিয়ে চলেন। ৬০ বছর বয়সেও তিনি নতুন রেকর্ড গড়ছেন এবং প্রজন্মকে মুগ্ধ করছেন। কীভাবে গড়ে তুললেন ১২,৪৯০ কোটির সাম্রাজ্য? 

| Nov 01, 2025, 11:12 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে হিন্দি সিনেমার মসনদে তাঁর রাজত্বের কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়—এটি কেবল অভিনয় দক্ষতা বা ব্যবসার কৌশল নয়, বরং একটি প্রেমের গল্প, যা উদারীকরণের যুগে ভারত দেখেছিল।  

অর্থনীতিবিদ শ্রায়না ভট্টাচার্য যেমনটি বলেছেন, ঠিক যখন ১৯৯০-এর দশকে ভারত বিশ্ব অর্থনীতির জন্য তার দরজা খুলল, তখনই শাহরুখের উত্থান। কেবল টিভি যখন বৈশ্বিক সংস্কৃতিকে ঘরে নিয়ে আসছে, তখন এক নতুন প্রজন্ম বড় স্বপ্ন দেখতে শিখছিল। এই পরিবর্তনের সময়ে শাহরুখ খান হয়ে উঠলেন পরিবর্তনশীল জাতির আবেগ এবং মুখচ্ছবি। তাঁর পর্দার আকর্ষণ এবং পর্দার বাইরের বাচনভঙ্গি মধ্যবিত্ত ভারতকে উদারীকরণ, তার আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।  

বিশ্লেষকরা বলছেন, শাহরুখ খানের এই সাম্রাজ্যের পেছনে রয়েছে তাঁর 'ডাবল' বা পুনরাবৃত্তির (Repetition) শিল্প। তিনি একই পোজ বা ডায়লগ বারবার ব্যবহার করে নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দিলওয়ালে থেকে ডন হয়ে জওয়ান পর্যন্ত, তিনি বারবার পুরোনো সিনেমার অংশ উদ্ধৃত করে এক 'শাহরুখ, এগেইন' মাল্টিভার্স তৈরি করেছেন। অন্যান্য অভিনেতারা বেশি ডাবল রোল করলেও, শাহরুখের এই স্ব-উদ্ধৃতি কৌশল (self-quotational architecture) তাকে একবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের যুগের সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেখানে টিকে থাকতে হলে নিজেকে ক্রমাগত ক্লোন করতে হয়—ঠিক যেমনটা টেইলর সুইফটের ক্ষেত্রে দেখা যায়।   

শাহরুখ খান এখন আর কেবল একজন সুপারস্টার নন, তিনি একজন দূরদর্শী ব্যবসায়ী। ২০২৫ সালের হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১২,৪৯০ কোটি (১.৪ বিলিয়ন ডলার)। এই সম্পদের উৎস শুধু সিনেমা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত।  

রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট ও লাভ ভাগাভাগি

এসআরকে তাঁর বেশিরভাগ সিনেমার জন্য অগ্রিম পারিশ্রমিক নেন না। বরং তিনি প্রফিট শেয়ারিং ভিত্তিতে কাজ করেন, যা বক্স অফিসের সাফল্যের সাথে সাথে তাঁর আয় নিশ্চিত। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট (Red Chillies Entertainment) FY23-এ ৮৫ কোটি নিট প্রফিট করেছে, যা আগের বছরের ২২ কোটি লোকসানের তুলনায় বিশাল উন্নতি। একই সময়ে কোম্পানির রাজস্ব ৩০০ কোটি ছাড়িয়েছে।  

ক্রীড়া বিনিয়োগ

জুহি চাওলা ও জয় মেহতার সঙ্গে তিনি আইপিএল দল KKR-এর সহ-মালিক। ২০২৪ সালে KKR চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এর ব্র্যান্ড ভ্যালু ৯৪২ কোটিতে পৌঁছেছে। শুধুমাত্র KKR থেকেই তিনি আনুমানিক বার্ষিক ২৫০ কোটি আয় করেন বলে ধারণা করা হয়।  

কৌশলগত বিনিয়োগ

তিনি ২০১১ সালে শিশুদের এডুটেইনমেন্ট চেইন KidZania-এর ভারতীয় শাখার ২৬% কৌশলগত অংশীদারিত্ব কিনেছিলেন। এছাড়াও, তাঁর ফ্যামিলি অফিস সম্প্রতি মুম্বই-ভিত্তিক আশিকা গ্রুপের ১ বিলিয়ন ডলার কো-ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগকারী ২৯ অভিজাতের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।  

বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট

মুম্বইয়ে তাঁর মন্নত, এই ছয়তলা বাংলোর মূল্য প্রায় ২০০ কোটি। লন্ডনের পার্ক লেনে ১৮৩ কোটি মূল্যের একটি অ্যাপার্টমেন্ট, দুবাইয়ের পাম জুমেইরাতে ১৮ কোটি মূল্যের একটি বিচ-ভিলা জন্নত এবং আলিবাগে ১৫ কোটি মূল্যের একটি হলিডে হোম রয়েছে তাঁর।  

ব্র্যান্ডিংয়ের রাজা

এসআরকে-কে বলা হয় 'ব্র্যান্ড ডার্লিং'। Everest Spices, Ultratech Cement থেকে Myntra পর্যন্ত ৩৪টিরও বেশি ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন করেছেন তিনি।  

শাহরুখের বৃদ্ধির হার

TAM মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যে টেলিভিশনে তাঁর এনডোর্সমেন্টের সংখ্যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৬২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২১ সালের তুলনায় ১৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।  

শাহরুখ খান শুধু একজন তারকা নন—তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি ব্যবসায়ীর মতো চিন্তা করেন এবং একজন সুপারস্টার যিনি এখনো নিজেকে প্রমাণ করার তাড়না নিয়ে চলেন। ৬০ বছর বয়সেও তিনি নতুন রেকর্ড গড়ছেন এবং প্রজন্মকে মুগ্ধ করছেন।

