Shah Rukh Khan: বন্যায় বিপর্যস্ত পঞ্জাব! ১৫০০ পরিবারের দায়িত্ব নিলেন শাহরুখ...

Punjab Flood: গত ৩৭ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ বন্যা দেখেনি পঞ্জাব। লাগাতার অতিভারী বৃষ্টির জেরে পানির নিচে চলে গিয়েছে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে, পঞ্জাবকে ‘বিপর্যস্ত রাজ্য’ ঘোষণা করেছে আপ সরকার। পঞ্জাবের বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে সাহায্য করতে এগিয়ে এল শাহরুখ খানের 'মীর ফাউন্ডেশন'। 

| Sep 12, 2025, 09:41 PM IST
দিনরাত এক করে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে আর্মি, নেভি ও বায়ুসেনা। এমতাবস্থায় জলমগ্ন পাঞ্জাবে নিঃশব্দেই সেবায় নিয়োজিত শাহরুখ খান। বন্যাদুর্গত এই পরিবারগুলোকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করছে শাহরুখের সংস্থা।   

ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ওষুধপত্র, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সরঞ্জাম, শুকনো খাবার, মশারী, ত্রিপল, ফোল্ডিং খাট এবং তুলার ম্যাট্রেস।   

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো বন্যাদুর্গত মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের মতো প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ করা, যাতে তারা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। ওষুধপাতি পাঠানোর পাশাপাশি দুস্থদের চিকিৎসার দায়ভরও বহন করছেন কিং খান খোদ।  

