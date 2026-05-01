VIRAL: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী শেহনাজ, অবর্ণনীয় উষ্ণতায় টিম ইন্ডিয়ার 'নেক্সট' ক্যাপ্টেন, আরও কাছাকাছি আরও কাছে এস

Shahnaz Gill Shreyas Iyer Viral Video: শেহনাজ গিলের সঙ্গে নাম জড়াল টিম ইন্ডিয়ার 'নেক্সট' ক্যাপ্টেনের। অবর্ণনীয় উষ্ণতায় নিজেদের মুড়লেন তাঁরা। নেটপাড়ায় হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার...  

| May 01, 2026, 03:22 PM IST
1/9

পঞ্জাবের ক্যাটরিনা কাইফ

Punjab's Katrina Kaif

পঞ্জাবের ক্যাটরিনা কাইফ শেহনাজ গিলকে যখনই কোথাও দেখা যায়, ফ্যানরা তাঁর এক ঝলক দেখার জন্য পাগল হয়ে যান। গত কয়েক বছরে শেহনাজের আমূল ট্রান্সফর্মেশন হয়েছে। 

2/9

শেহনাজ গিল

Shehnaaz Gill

টিম ইন্ডিয়ার তারকা ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে শেহনাজের একটি ভিডিয়ো অনলাইনে ঝড় তুলেছে। দু'জন বেশ কাছাকাছি হয়ে উষ্ণতা ছড়িয়েছেন।   

3/9

শেহনাজ-শ্রেয়স

Shehnaaz-Shreyas

শেহনাজ-শ্রেয়স নয়ডা ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রো রেসলিং লিগের একটি ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। বাদামি রঙের টপ ও রুপোলি শাইনিং ম্যাক্সি স্কার্টে শেহনাজকে দেখাচ্ছিল আগুনে। তেমনই শ্রেয়সকেও ডেনিম কুর্তায় মানিয়েছিল দারুণ। গলার সোনার চেইন ও দু'কানে হিরের দুল ঝলসাচ্ছিল।   

4/9

গল্পগাছা

Chitchat

শেহনাজের সঙ্গে শ্রেয়সকে গল্প করতেও দেখা যায়। অভিনেত্রীটির কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেয়সের সৌজন্যবোধের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। তাঁকে প্রকৃত ‘জেন্টলম্যান’ও বলা হয়েছে।  

5/9

ফ্যানদের সারপ্রাইজ

Surprise for fans

শ্রেয়স-শেহনাজকে একসঙ্গে দেখে ফ্যানরা বেশ অবাকই হয়েছেন। দুই তারকার রসায়নের মজেছেন তাঁরা। ভক্তদের মতে দু'জনের মধ্যে আলাদাই স্পার্ক রয়েছে।

6/9

শেহনাজের কেরিয়ার

Shehnaaz Gill Career

শেহনাজ এখন কেরিয়ারের শীর্ষে। হিন্দি ও পঞ্জাবি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাঁর সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘ইক কুড়ি’। মিউজিক ভিডিয়োর জগতেও তিনি বেশ আলোচিত। ‘বিগ বস ১৩’-র হাত ধরে শেহনাজ রাতারাতি জনপ্রিয় হন ঠিকই, তবে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জোরেই তিনি সফল হয়েছেন। শেহনাজের কেরিয়ার গ্রাফ অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণাদায়ক।    

7/9

টিম ইন্ডিয়ার 'নেক্সট' ক্যাপ্টেন

Shreyas Iyer Next Captain

মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে টিম ইন্ডিয়ার ম্যানেজমেন্ট যদি সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। তবে ভারতের টি-২০ অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সকেই বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। এই মুহূর্তে তিনি ওডিআই দলে শুভমন গিলের ডেপুটি।     

8/9

অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ার

Shreyas Iyer As Captain

মুম্বইয়ের ক্রিকেটার শ্রেয়স বিগত প্রায় আড়াই বছর টি-২০ আই খেলেননি ঠিকই, তবে গতকয়েক বছর আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন দলের নেতা। আইপিএলে শ্রেয়স প্রথমবার অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস)। গৌতম গম্ভীরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই দল ২০২০ সালে আইপিএল ফাইনালে উঠেছিল। তবে হারতে হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে। ২০২৪ সালে আইয়ারের নেতৃত্বেই কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের তৃতীয় শিরোপা জেতে। যা ছিল ১০ বছর পর তাদের প্রথম ট্রফি। তবে সেই সাফল্যের পরেও কেকেআর তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর পঞ্জাবে নতুন ভাবে শুরু করার সুযোগ পান আইয়ার। ২০২৫ আইপিএলে তিনি ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান করেন এবং দলকে ফাইনালে তোলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছিল।   

9/9

শ্রেয়স আইয়ার আইপিএল ২০২৬

Shreyas Iyer IPL 2026

চলতি আইপিএল মরসুমে শ্রেয়স দারুণ ছন্দে। ৮ ম্যাচে ১৭৮.৫৭-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ৩০৯ রান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ৪টি হাফ-সেঞ্চুরি। ৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের শীর্ষে প্রীতি জিন্টার টিম।   

ISC topper Anushka Ghosh: বামপন্থায় বিশ্বাসী ISC-ফার্স্ট অনুষ্কার বাড়িতে 'একযোগে' সুজন-অর্জুন, কৃতীকে কী বললেন ২ নেতৃত্ব?

