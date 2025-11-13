English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ

Shane Watson Becomes Assistant Coach For IPL 2026: এবার কিংবদন্তি অজি ক্রিকেটারকে দেখা যাবে কেকেআরের সাজঘরে। সারা বিশ্ব যাঁকে চেনে এক ডাকে...  

Nov 13, 2025, 03:11 PM IST
গত ৩০ অক্টোবর কলকাতা নাইট রাইডার্স নতুন হেড কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে অভিষেক নায়ারকে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সহকারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নায়ারের পদোন্নতি হয়েছে। কলকাতায় 'পণ্ডিত'মশাইয়ের পাঠাশালা এখন অতীত!

এবার সহকারি কোচ বেছে নিল শাহরুখ খানের টিম। অজি কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনকে করা হল নায়ারের ডেপুটি। ওয়াটসনের একদিকে যেমন রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা, তেমনই অন্যদিকে আধুনিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেরও গভীর ধারণা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।  

কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেন, 'কেকেআর পরিবারে শেন ওয়াটসনকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত। সর্বোচ্চ স্তরে একজন খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সংস্কৃতি এবং প্রস্তুতিতে অপরিসীম মূল্য যোগ করবে। টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট সম্পর্কে তার বোধগম্যতা বিশ্বমানের, এবং আমরা মাঠে এবং মাঠের বাইরে তার অবদানের জন্য অপেক্ষা করছি।'  

কেকোআরে যোগ দিয়ে ওয়াটসন বললেন, 'কলকাতা নাইট রাইডার্সের মতো আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশ হতে পারাটা সত্যিই সম্মানের। কেকেআর ভক্তদের আবেগ এবং উৎকর্ষের প্রতি দলের দায়বদ্ধতার প্রশংসা করেছি সবসময়। কোচিং গ্রুপ এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে কেকেআরকে আরেকটি খেতাব জেতাতে মরিয়া আমি।'  

ওয়াটসন তাঁর সময়ের অন্যতম বিখ্যাত অলরাউন্ডার। ৫৯টি টেস্ট, ১৯০টি ওডিআই এবং ৫৮টি টি-টোয়েন্টিআই-তে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে ওয়াটসনের ১০ হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রান রয়েছে। সঙ্গে ২৮০টির বেশি উইকেট। ২০০৭ এবং ২০১৫ সালের অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী দলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।  

২০০৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ওয়াটসন আইপিএল খেলেছেন। তিনটি ভিন্ন দলের হয়ে ১২ মরসুমে ১৪৫ ম্যাচ খেলে ৩৮৭৪ রান করেছেন। রয়েছে চার সেঞ্চুরি ও ২১ হাফ-সেঞ্চুরি। ওয়াটসন দু'বারের আইপিএল শিরোপাজয়ী। ২০০৮ সালে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে প্রথম ট্রফি। এরপর ২০১৮ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে দ্বিতীয় খেতাব।  

ওয়াটসনের আইপিএল কেরিয়ারের সেরা ইনিংস ছিল ২০১৮ সালে। কেন উইলিয়ামসনের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল এমএস ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। ওয়াংখেড়েতে টস হেরে হায়দরাবাদ প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৭৮ রান তুলেছিল। জবাবে সিএসকে আট উইকেটে ফাইনাল জিতে নিয়েছিল ওয়াটসনের ৫৭ বলে ১১৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে।  

