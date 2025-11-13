KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ

KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ
Shane Watson Becomes Assistant Coach For IPL 2026: এবার কিংবদন্তি অজি ক্রিকেটারকে দেখা যাবে কেকেআরের সাজঘরে। সারা বিশ্ব যাঁকে চেনে এক ডাকে...
কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেন, 'কেকেআর পরিবারে শেন ওয়াটসনকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত। সর্বোচ্চ স্তরে একজন খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সংস্কৃতি এবং প্রস্তুতিতে অপরিসীম মূল্য যোগ করবে। টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট সম্পর্কে তার বোধগম্যতা বিশ্বমানের, এবং আমরা মাঠে এবং মাঠের বাইরে তার অবদানের জন্য অপেক্ষা করছি।'
ওয়াটসন তাঁর সময়ের অন্যতম বিখ্যাত অলরাউন্ডার। ৫৯টি টেস্ট, ১৯০টি ওডিআই এবং ৫৮টি টি-টোয়েন্টিআই-তে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে ওয়াটসনের ১০ হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রান রয়েছে। সঙ্গে ২৮০টির বেশি উইকেট। ২০০৭ এবং ২০১৫ সালের অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী দলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
ওয়াটসনের আইপিএল কেরিয়ারের সেরা ইনিংস ছিল ২০১৮ সালে। কেন উইলিয়ামসনের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল এমএস ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। ওয়াংখেড়েতে টস হেরে হায়দরাবাদ প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৭৮ রান তুলেছিল। জবাবে সিএসকে আট উইকেটে ফাইনাল জিতে নিয়েছিল ওয়াটসনের ৫৭ বলে ১১৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে।
