Shani Amavasya 2025: শনির কোপদৃষ্টি ও সাড়েসাতি দশা থেকে মুক্তি চান? শনি অমাবস্যায় করুন এইগুলি, ব্যস...

Shani Amavasya 2025: শনিশ্বরী অমাবস্যায় ৫টি প্রতিকার, শনি ও পিতৃ দোষ থেকে মিলবে মুক্তি। বাংলা পঞ্জিকা মতে চলছে ভাদ্র মাস। এই মাসের অমাবস্যা তিথি পড়েছে শনিবারে। এদিন শনি দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া বা তার প্রভাব কমানোর জন্য বিশেষ উপায়...

| Aug 20, 2025, 07:11 PM IST
1/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

অমাবস্যার তিথি যদি শনিবারে পড়ে, তখন তাকে শনিশ্চরি অমাবস্যা বলা হয়। এই দিনে শনি দোষ, শনি সাড়ে সাতি এবং শনির প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া বা তার প্রভাব কমানোর জন্য বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করা যায়। 

2/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

সাল ২০২৫-এ শনিশ্চরি অমাবস্যা ২৩ আগস্ট, শনিবারে পড়ছে। এই অমাবস্যাটি ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অমাবস্যা। এদিন শনি দেবকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁর কৃপা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপায় করা যেতে পারে। 

3/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

শনি অমাবস্যার দিনে পূজা সবসময় সন্ধ্যাবেলায় করা উচিত। শনি দেবের পূজার জন্য সন্ধ্যার সময় সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। এই দিনে দানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এদিন অরহর ডাল, কালো তিল ও লোহা দান করা উচিত।

4/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

শনিশ্চরি অমাবস্যার দিনে যারা শনি সাড়ে সাতি ও শনির বক্রদৃষ্টির কষ্টে ভুগছেন, তারা সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে ১০৮ বার "ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ" মন্ত্র জপ করলে উপকার পাবেন। এই উপায়ে শনি সাড়ে সাতি-র প্রভাব কিছুটা কমে যায়।

5/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

শনিশ্চরি অমাবস্যার দিনে শনি চালিশা ও শনি দেবের মন্ত্র জপ করা উচিত। এতে জীবনের নানা সংকট ও দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি মেলে এবং এর প্রভাব হ্রাস পায়।

6/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

শনিশ্চরি অমাবস্যার দিনে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সাহায্য করা শুভ বলে মনে করা হয়। এদিন কালো কাপড় ও কালো জুতো দান করলে উপকার মেলে। একই সঙ্গে কালো কুকুরকে সরিষার তেল মাখানো রুটি খাওয়ানো শনি দেবকে সন্তুষ্ট করার বিশেষ উপায় হিসেবে ধরা হয়।

7/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই দিনে বিশেষ এরকম কিছু প্রতিকার করলে শনি দোষ, সাড়ে সাতি, পিতৃ দোষ, নাগদোষ ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একইসঙ্গে ভগবান শঙ্কর, শনি দেব এবং হনুমানজির আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

8/8

শনি অমাবস্যায় এই টোটকা সমস্যা দূর করবে

Shani Amavasya 2025

যাঁদের কোষ্ঠীতে শনির দশা চলছে, তাঁরা শনি অমাবস্যায় কয়েকটি কাজ অবশ্যই করুন। শনি অমাবস্যায় এই সব টোটকা মেনে চললে শনির সাড়েসাতি ও ধাইয়ার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

