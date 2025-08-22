Shani on Kaushiki Amavasya: বিঘ্নের অন্ধকার থেকে শুভর আলোয়! কৌশিকী অমাবস্যায় শনির কৃপায় টাকা লুটোবে যাঁদের ঘরে, ভাগ্যে জ্বলজ্বল করবে একশো সূর্য...
Shani and Ma Tara's Kripa on Shani's Dearest Zodiac Signs: বিপদ এঁদের ছুঁতে ভয় করে! শনিদেবের অতি প্রিয় এই ৫ রাশির ভাগ্য সদাই থাকে তুঙ্গে। আর, এর সঙ্গে যদি যোগ হয় মা তারার কৃপা?
1/7
সদা শনির কৃপা
2/7
তারারাত্রিতে শনিযোগ!
শনির সাড়েসাতির অশুভ প্রভাবও এঁদের ছুঁতে পারে না! এর উপর যদি শনিবারে পড়ে অমাবস্যা, তা হলে তো আর দেখতেই হবে না। তার উপর যদি থাকে কোনও বিশেষ অমাবস্যা। যেমন, এই শনিবার। এদিন কৌশিকী অমাবস্যার মতো মহাপুণ্যলগ্ন। যাকে বলে, তারারাত্রির মহানিশায় শনিযোগ! এমন বিরল যোগে কাদের কপাল খুলছে? আসুন, জেনে নেওয়া যাক।
3/7
বৃষরাশি
4/7
তুলারাশি
5/7
মকররাশি
6/7
কুম্ভরাশি
7/7
ধনুরাশি
ধনুরাশির জাতক-জাতিকাও সদা শনির কৃপায় আবিষ্ট থাকেন। কখনই শনির রোষে পড়েন না এঁরা। ফলে, সুখেসম্পদেসৌভাগ্যে দিন অতিবাহিত হয় এঁদের। আর যদি কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার আশীর্বাদ মেলে, তাহলে এঁদের ঘরের মেঝেই টাকাপয়সা যেন লুটিয়ে থাকে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
