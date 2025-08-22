English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shani on Kaushiki Amavasya: বিঘ্নের অন্ধকার থেকে শুভর আলোয়! কৌশিকী অমাবস্যায় শনির কৃপায় টাকা লুটোবে যাঁদের ঘরে, ভাগ্যে জ্বলজ্বল করবে একশো সূর্য...

Shani and Ma Tara's Kripa on Shani's Dearest Zodiac Signs: বিপদ এঁদের ছুঁতে ভয় করে! শনিদেবের অতি প্রিয় এই ৫ রাশির ভাগ্য সদাই থাকে তুঙ্গে। আর, এর সঙ্গে যদি যোগ হয় মা তারার কৃপা?

| Aug 22, 2025, 08:16 PM IST
সদা শনির কৃপা

শনিকে সকলেই ভয় পান! কর্মফলের দেবতা শনি কাকে কী ফল দেন, তা নিয়ে  সদাই আতঙ্কে থাকেন। তবে সব রাশির জাতকদের এমন পরিস্থিতি নয়। কোনও কোনও রাশি সদা শনির কৃপা লাভ করেন।

তারারাত্রিতে শনিযোগ!

শনির সাড়েসাতির অশুভ প্রভাবও এঁদের ছুঁতে পারে না! এর উপর যদি শনিবারে পড়ে অমাবস্যা, তা হলে তো আর দেখতেই হবে না। তার উপর যদি থাকে কোনও বিশেষ অমাবস্যা। যেমন, এই শনিবার। এদিন কৌশিকী অমাবস্যার মতো মহাপুণ্যলগ্ন। যাকে বলে, তারারাত্রির মহানিশায় শনিযোগ! এমন বিরল যোগে কাদের কপাল খুলছে? আসুন, জেনে নেওয়া যাক। 

বৃষরাশি

সাধারণভাবেই বৃষরাশির উপর শনির অশুভ প্রভাব খুব কমই পড়ে। শনির কৃপায় এঁদের সুখ-সমৃদ্ধির কোনও অন্ত থাকে না। শনি অমাবস্যায় এঁদের সব কিছু আরও ঠিকঠাক চলে। মা তারার বিশেষ আশীর্বাদ পেলে এঁদের আর দেখতেই হবে না!

তুলারাশি

তুলারাশির জাতক-জাতিকাও শনির অতি প্রিয়। সবসময় শনির নেকনজরে থাকেন তুলারাশির জাতকগণ। সদাপ্রসন্ন শনি এঁদের সর্বদা সুখে-সম্পদে ভরিয়ে রাখেন। এর সঙ্গে মা তারার অতুল কৃপা যোগ হলে এঁদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না!

মকররাশি

দারুণ ভালো সময় মকররাশিরও। মকররাশির অধিপতিই স্বয়ং শনি। এমনিতেই মকররাশির জাতক-জাতিকারা খুব পরিশ্রমী। এঁরা তাই শনির কৃপাও পান জীবনভর। আর শনি অমাবস্যায় মা তারার কৃপা যদি যুক্ত হয়? কপালে যেন ১০০ সূর্য জ্বলজ্বল করে এঁদের।

কুম্ভরাশি

কুম্ভ রাশির জাতকদের উপরও শনির অতি বিশেষ আশীর্বাদ থাকে বছরভর। সদাই ধনদৌলতে ভরে থাকেন এঁরা। অভাব থাকে না। আর্থিক সমস্যায় সেভাবে ভুগতেও হয় না এঁদের। কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার কৃপা পেলে এঁদের জীবনই বদলে যাবে! 

ধনুরাশি

ধনুরাশির জাতক-জাতিকাও সদা শনির কৃপায় আবিষ্ট থাকেন। কখনই শনির রোষে পড়েন না এঁরা। ফলে, সুখেসম্পদেসৌভাগ্যে দিন অতিবাহিত হয় এঁদের। আর যদি কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার আশীর্বাদ মেলে, তাহলে এঁদের ঘরের মেঝেই টাকাপয়সা যেন লুটিয়ে থাকে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

