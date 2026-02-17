English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Shani Asta 2026: ৪০ দিন নেই হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি...

Shani Asta 2026 in Pisces: বেশির ভাগ মানুষের কাছেই শনি উগ্র গ্রহ হিসেবে প্রতিভাত হলেও শনি আদতে কর্মফলদাতা। শুধু-শুধু কারও উপর রোষবর্ষণ করেন না তিনি। যে যেমন কাজ করে, শনিদেবের থেকে সে তেমনই ফল লাভ করে।

| Feb 17, 2026, 09:05 PM IST
1/8

গ্রহরাজ শনি

গ্রহরাজ শনি এখন মীন রাশিতে আছেন। তাই মীন রাশির ব্যক্তিরা এখন শনির সাড়েসাতি দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। 

2/8

অস্তাচলে

১৩ মার্চে শনি মীন রাশিতে অস্ত যাবেন। উদিত হবেন এপ্রিলের ২২ তারিখে। টানা ৪০ দিন শনির এই অস্তাচল দশা বজায় থাকবে। 

3/8

গতি মন্থর

জ্যোতিষে শনির এই অস্ত যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির একটি। এই সময় শনির ফলদানের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে যায় বলে মনে করা হয়।

4/8

আর্থিক সংকট

আর এরই জেরে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আর্থিক সংকট ঘনাতে পারে। কোন কোন রাশির ক্ষেত্রে  ঘটবে এই অশুভ ব্যাপারটি? শনি অস্ত যাওয়ায় চার রাশির জীবনে অর্থসমস্যা দেখা দেবে। কোন চার রাশি?

5/8

মেষ

মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের এই সময় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে। ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা আবশ্যিক। বাজে খরচ এড়িয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্যের উপরেও নজর রাখতে হবে।

6/8

তুলা

শনি অস্ত যাওয়ায় তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আর্থিক সংকট ঘনাতে পারে। সঙ্গে আরও নানা দিক থেকে সমস্যা আসতে পারে। এই সময় কোথাও অর্থ বিনিয়োগ না করাই ভালো। তুলা রাশিরা এ সময়ে সঞ্চয়ের উপর জোর দিন। নজর দিতে হবে শরীরের উপরও।

7/8

বৃশ্চিক

অর্থসমস্যার সঙ্গে বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের পারিবারিক ক্ষেত্রেও সমস্যার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। রাগের উপর রাশ টানতে ব্যর্থ হলে জীবনে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। আর্থিক ক্ষেত্রে একটু সমঝে না চললে বড় রকম ক্ষতির মুখে পড়ে যেতে হতে পারে।

8/8

মকর

মকরের জীবনে হঠাৎ খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বহু চেষ্টা করেও তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেগ পেতে হবে। সঞ্চয় করতে নাকানিচোবানি খেতে হতে পারে। যে পরিমাণে ব্যয় হবে, সেই তুলনায় আয় হবে অত্যন্ত কম।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

