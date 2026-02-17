Shani Asta 2026: ৪০ দিন 'নেই' হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি...

Shani Asta 2026: ৪০ দিন 'নেই' হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি...
Shani Asta 2026 in Pisces: বেশির ভাগ মানুষের কাছেই শনি উগ্র গ্রহ হিসেবে প্রতিভাত হলেও শনি আদতে কর্মফলদাতা। শুধু-শুধু কারও উপর রোষবর্ষণ করেন না তিনি। যে যেমন কাজ করে, শনিদেবের থেকে সে তেমনই ফল লাভ করে।
গ্রহরাজ শনি
অস্তাচলে
গতি মন্থর
আর্থিক সংকট
মেষ
তুলা
বৃশ্চিক
মকর
মকরের জীবনে হঠাৎ খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বহু চেষ্টা করেও তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেগ পেতে হবে। সঞ্চয় করতে নাকানিচোবানি খেতে হতে পারে। যে পরিমাণে ব্যয় হবে, সেই তুলনায় আয় হবে অত্যন্ত কম। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
