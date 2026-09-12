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শনির মহা কৃপায় ধুলো মুঠি করলেও হবে সোনা! এই ৩ রাশির রাজাধিরাজের মতো মিলবে সম্পদ সম্মান

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:18 PM IST
Shani Good Luck Till 2028: একেবারে দীনহীন অবস্থা থেকে রাজার হাল! শনির কৃপায় জীবনে শুধুই সুখ আর প্রাপ্তি, টাকা আর আরাম।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ২০২৮ পর্যন্ত শনি সব কষ্ট দূর করবেন! রোজগার এক ধাক্কায় বাড়বে কয়েকগুণ। জীবনের গতি শুধুই উন্নতির দিকে। এই ৩ রাশি যা ছোঁবেন তাই সোনা হবে!

 

মীনে বক্রী1/6

মীনে বক্রী

৩০ বছর পরে শনিদেব বৃহস্পতির রাশি মীনে বক্রী অবস্থায় আছেন ৷ 

 

আড়াই বছর অন্তর2/6

আড়াই বছর অন্তর

অনেকেই হয়তো জানেন যে, শনি সবচেয়ে ধীর গতির গ্রহ। প্রতি আড়াই বছর ছাড়া-ছাড়া তিনি রাশি পরিবর্তন করে থাকেন ৷ 

মীন থেকে মেষে3/6

মীন থেকে মেষে

২০২৫ সালের ২৯ মার্চ শনিদেব নিজের মূল রাশি কুম্ভ থেকে বেরিয়ে বৃহস্পতির রাশি মীনে বিরাজমান। এর পরে শনি ২০২৭ সালের ৩ জুনে মীন থেকে মেষে প্রবেশ করবেন। এই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই রাশিতেই থাকবেন সূর্যপুত্র। আর এর জেরে তিন রাশির দারুণ সুসময় চলবে।

মিথুন4/6

মিথুন

মিথুন রাশির জন্য মীনে শনির অবস্থান অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এঁদের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।

তুলা 5/6

তুলা

তুলা রাশির জাতক-জাতিকারাও ২০২৭ পর্যন্ত শনিদেবের অঢেল কৃপা পাবেন। শনি এঁদের ভরিয়ে দেবেন টাকা-পয়সায়। জীবনে প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হবে।

ধনু 6/6

ধনু

শনির কৃপায় ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনও দারুণ কল্যাণময়, সুন্দর ও সুরক্ষিত হতে চলেছে ৷ শনির কৃপায়ে চাকরি ও ব্যবসায় জাঁকিয়ে উন্নতি করেন এঁরা। এঁদের আর্থিক অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো হবে। ২০২৮ পর্যন্ত চোখ ধাঁধানো সাফল্য মিলবে ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Lord Saturn
Shani Dev
Shani Good Luck Till 2028
shani in pisces

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