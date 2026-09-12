/শনির মহা কৃপায় ধুলো মুঠি করলেও হবে সোনা! এই ৩ রাশির রাজাধিরাজের মতো মিলবে সম্পদ সম্মান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৮ পর্যন্ত শনি সব কষ্ট দূর করবেন! রোজগার এক ধাক্কায় বাড়বে কয়েকগুণ। জীবনের গতি শুধুই উন্নতির দিকে। এই ৩ রাশি যা ছোঁবেন তাই সোনা হবে!
৩০ বছর পরে শনিদেব বৃহস্পতির রাশি মীনে বক্রী অবস্থায় আছেন ৷
অনেকেই হয়তো জানেন যে, শনি সবচেয়ে ধীর গতির গ্রহ। প্রতি আড়াই বছর ছাড়া-ছাড়া তিনি রাশি পরিবর্তন করে থাকেন ৷
২০২৫ সালের ২৯ মার্চ শনিদেব নিজের মূল রাশি কুম্ভ থেকে বেরিয়ে বৃহস্পতির রাশি মীনে বিরাজমান। এর পরে শনি ২০২৭ সালের ৩ জুনে মীন থেকে মেষে প্রবেশ করবেন। এই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই রাশিতেই থাকবেন সূর্যপুত্র। আর এর জেরে তিন রাশির দারুণ সুসময় চলবে।
মিথুন রাশির জন্য মীনে শনির অবস্থান অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এঁদের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারাও ২০২৭ পর্যন্ত শনিদেবের অঢেল কৃপা পাবেন। শনি এঁদের ভরিয়ে দেবেন টাকা-পয়সায়। জীবনে প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হবে।
শনির কৃপায় ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনও দারুণ কল্যাণময়, সুন্দর ও সুরক্ষিত হতে চলেছে ৷ শনির কৃপায়ে চাকরি ও ব্যবসায় জাঁকিয়ে উন্নতি করেন এঁরা। এঁদের আর্থিক অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো হবে। ২০২৮ পর্যন্ত চোখ ধাঁধানো সাফল্য মিলবে ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের।
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