Shani Transit 2026: সোনার পায়ে শনি, হাঁটবেন ৩ রাশির উপর দিয়ে! নতুন বছরে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর অভিশাপ...

Shani Transit 2026: সোনার পায়ে শনি, হাঁটবেন ৩ রাশির উপর দিয়ে! নতুন বছরে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর অভিশাপ...
Shani Dev Will Walk on Golden Feet: জীবনে শনি ডেকে আনছে স্বয়ং শনি! সোনার পায়ে হাঁটবেন শনি! আর তার জেরে ঘোর দুর্বিপাকে পড়বেন এই রাশির জাতকেরা। কারা কারা?
দুঃসময়
মহাবিপদের মুখে
বৃষ
তুলা
মীন
সদাই ভয় তাড়া করবে এঁদের। এঁদের সবসময়ই নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা চলবে। আত্মবিশ্বাস কমবে। লোকজনের সঙ্গে অনর্থক ঝামেলা বাধবে। কর্মক্ষেত্রে সংকট তৈরি হবে। এই সময়ে বিনিয়োগ করলেই ডুববেন। স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
