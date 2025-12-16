English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Transit 2026: সোনার পায়ে শনি, হাঁটবেন ৩ রাশির উপর দিয়ে! নতুন বছরে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর অভিশাপ...

Shani Dev Will Walk on Golden Feet: জীবনে শনি ডেকে আনছে স্বয়ং শনি! সোনার পায়ে হাঁটবেন শনি! আর তার জেরে ঘোর দুর্বিপাকে পড়বেন এই রাশির জাতকেরা। কারা কারা?

| Dec 16, 2025, 08:56 PM IST
1/7

মীনে শনি

শনিদেব এখন মীনে। নতুন বছরেও শনি মীনেই থাকবেন।

2/7

স্বর্ণচরণ শনি

এবার শনি সোনার পায়ে হাঁটবেন। স্বর্ণচরণ শনিদেব তিনটি রাশির উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন।

3/7

দুঃসময়

আর এর জেরে কয়েকটি রাশির যেমন দারুণ সুসময় আসবে। তেমনই কয়েকটি রাশির আসবে খুবই দুঃসময়। শনি সোনার পায়ে হেঁটে গেলে সংশ্লিষ্ট রাশির জাতকদের খুবই পরিশ্রমী হতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছতে নানারকম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবেন তাঁরা। আর্থিক সংকটে পড়বেন তাঁরা। স্ট্রেস তৈরি হবে।

4/7

মহাবিপদের মুখে

আসুন, দেখে নেওয়া যাক, কারা কারা সেই হতভাগ্য, যাঁরা শনির সোনার পায়ের জেরে এইসব মহাবিপদের মুখে পড়বেন।

5/7

বৃষ

এই রাশির জাতকদের খুবই সমস্যা। এঁদের বিপুল ক্ষতি হবে। এঁদের নানাবিধ চ্য়ালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিরোধ বিসম্বাদ। আচমকা খরচপাতি বেড়ে যেতে পারে। বিয়েতে সংকট।

6/7

তুলা

আর্থিক পরিস্থিতি সহসা অনেকটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে। তুলা রাশির জাতকদের এই সময়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এঁরা তীব্র আর্থিক সংকটে পড়বেন। অন্যের প্রবঞ্চনার শিকার হবেন। কাউকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে না। সাফল্য অধরাই থাকবে।

7/7

মীন

সদাই ভয় তাড়া করবে এঁদের। এঁদের সবসময়ই নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা চলবে। আত্মবিশ্বাস কমবে। লোকজনের সঙ্গে অনর্থক ঝামেলা বাধবে। কর্মক্ষেত্রে সংকট তৈরি হবে। এই সময়ে বিনিয়োগ করলেই ডুববেন। স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

