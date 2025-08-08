English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Mangal Rajyog: শনিমঙ্গলের বিরল যোগে তৈরি হচ্ছে ইতিহাস! '১৮০ ডিগ্রি কোণের কৃপা'য় সোনায় মুড়বে ৫ রাশির ভাগ্য! দুরন্ত উন্নতিতে...

Shani Mangal Rajyog Extraordinary Good Effects: অগাস্টে শনি-মঙ্গল একে অপরের ১৮০ ডিগ্রি কোণে বিরাজমান। এই দুই গ্রহের যোগে কয়েকটি রাশির জাতকের জীবনে আসছে বিশাল উন্নতি!

| Aug 08, 2025, 04:54 PM IST
শনি

অগাস্টে শনি-মঙ্গল একে অপরের ১৮০ ডিগ্রি কোণে বিরাজমান। এই দুই গ্রহের যোগে কয়েকটি রাশির জাতকের জীবনে আসছে বিশাল উন্নতি!

মঙ্গল

জ্যোতিষীসূত্রে জানা গিয়েছে, এই সময়ে শনিমঙ্গলের যুতিতে এঁদের ভাগ্য একেবারে সোনায় মোড়া থাকবে ৷ অন্তত ৫ রাশির জীবনে আসছে দারুণ শুভ পরিবর্তন।

মেষ রাশি

মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনি-মঙ্গল যোগে অত্যন্ত শুভ মুহূর্ত আসতে চলেছে। ব্যবসাবাণিজ্যে জোর উন্নতিযোগ। বড় অঙ্কের টাকা হাতে আসতে পারে। বিবাহিতরা দাম্পত্যসুখে ভরে উঠবেন।

কর্কট রাশি

মঙ্গল-শনিসংযোগে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা বড় রকম উন্নতর মুখোমুখি হতে চলেছেন। এই সময়ে তাঁরা এমন অনেক কিছুই পাবেন, যা আগে কখনও পাননি ৷ এঁদের বাজে খরচ কমবে, সঞ্চয় বাড়বে ৷ ফলে আর্থিক পরিস্থিতি বদলাবে ৷ আয়ের নতুন উৎস খুলে যাবে। 

তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতকেরা হঠাৎ করেই হাতে মোটা টাকা পাবেন। তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনি-মঙ্গলের এই যুতি বড় প্রাপ্তিযোগের কারণ হতে চলেছে ৷ এঁদের ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হবে। যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁদেরও উন্নতিযোগ। 

বৃশ্চিক

শনি-মঙ্গলের শক্তিশালী রাজযোগে এবার জীবন হবে দারুণ। সব মিলিয়ে বৃশ্চিকের জাতক-জাতিকারা একটা দুরন্ত সময় ও পরিস্থিতির মধ্যে থাকবেন ৷

মকর রাশি

মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনি ও মঙ্গলের শক্তিশালী রাজযোগ দারুণ প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে। জীবনের নানা প্রতিকূলতা থেকে মুক্তি পাবেন মকর রাশির জাতক-জাতিকারা। এঁদের দাম্পত্য জীবন আগের থেকে আরও মধুর হবে। মঙ্গলের সঙ্গে শনির শুভসংযোগের জেরে এঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি ঘটতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

