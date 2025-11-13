English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Margi: মার্গী শনির অবিশ্বাস্য প্রভাবে অচিরেই ঘুরে যাচ্ছে খেলা! শনিদেবের চলন আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় সৌভাগ্যের শুভ-বিস্ফোরণ এই রাশিদের...

Shani Margi Good Effects: আগামী ২৮ নভেম্বরে শনি মীনে প্রবেশ করবে। বক্রী গতি নয়, এটি শনির সরল গতি, মানে, মার্গী হচ্ছেন শনি। অন্তত দুটি রাশি দারুণ ভাবে উপকৃত হবে।

| Nov 13, 2025, 06:13 PM IST
1/7

শনি

কর্মফলের দেবতা শনি। কেউ যদি সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন, তা হলে শনির প্রভাবে তাঁর জীবনে সাফল্য আসবেই। তাই শনি কর্মফলদাতা! দেশ ও জাতির উপর শনির ভয়ংকর প্রভাব। শনি কৃপা যেমন করেন, তেমনই শনির প্রকোপে পড়লে দফারফাও হয়ে যায়। 

2/7

কর্মফলদাতা

এখন শনি মীনে। তিনি বক্রী। আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে শনি মার্গী হবেন। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশি শনির কৃপায় এগিয়ে যাবেন, ব্যবসায় ও চাকরিতে সাফল্য পাবেন, আর্থিক সুসময়ের মুখোমুখি হবেন। শনি মার্গী হলে তার প্রভাব সকলের উপর পড়বে সেটাই স্বাভাবিক।

3/7

মা লক্ষ্মী

সবচেয়ে বড় কথা হল, শনির এই মার্গী হওয়ার জেরে বিশেষ দুই রাশির উপর ঝরবে মা লক্ষ্মীরও অশেষ কৃপা।  

4/7

বৃষ রাশি

শনি বৃষ রাশির একাদশ ঘর থেকে সরাসরি গতিতে যাত্রা শুরু করবে। শনির এই সরাসরি গতি বৃষ রাশির জাতককে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। এঁদের আটকে থাকা টাকা ফিরে আসতে পারে। বিনিয়োগ থেকেও আর্থিক লাভ অর্জন করবেন এঁরা। এই সময়ে, বৃষ রাশি তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য অনেক নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবেন। এঁদের পারিবারিক জীবনেও সুখ ও সম্প্রীতি দেখা যাবে।

5/7

চাকরিজীবীদের জন্য

যাঁরা চাকরির সন্ধান করছেন তাঁরা ভালো খবর পেতে পারেন। শনির এই সরাসরি গতি সরকারি ক্ষেত্র থেকেও এঁদের জন্য সুবিধা নিয়ে আসতে পারে। যাঁরা সরকারি চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরাও ভালো খবর পেতে পারেন।

6/7

কুম্ভ রাশি

শনির মার্গী গতি কুম্ভ রাশির দ্বিতীয় ঘরে হবে। শনি কুম্ভ রাশির অধিপতিও। তাই শনির এই সরাসরি গতি এঁদের আর্থিক অবস্থার দারুণ উন্নতি ঘটাতে পারে। এঁরা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হবেন। এই রাশির যে ব্যক্তিরা বিদেশে ব্যবসা করেন, তাঁদের বড় ধরনের আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। 

7/7

তুঙ্গে ভাগ্য

শনির জেরে কুম্ভ রাশির কেরিয়ার এবং সম্পদ দুই তুঙ্গে থাকবে। নিজেদের দারুণ উন্নতি লক্ষ করবেন এঁরা। শনির সরাসরি গতির পরে কুম্ভ রাশির কয়েকজন জাতক-জাতিকা তাঁদের নিকটাত্মীয়দের আর্থিক সহায়তা করার জায়গাতেও পৌঁছে যেতে পারবেন। এঁরা যদি দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে শনি মার্গী হওয়ার পরে এঁদের সেই পরিকল্পনা পূরণ হতে পারে। এঁদের পরিবারের কোনো শুভ অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় হতে পারে। তবে তা আর্থিক অবস্থার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

