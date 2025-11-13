Shani Margi: মার্গী শনির অবিশ্বাস্য প্রভাবে অচিরেই ঘুরে যাচ্ছে খেলা! শনিদেবের চলন আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় সৌভাগ্যের শুভ-বিস্ফোরণ এই রাশিদের...

Shani Margi: মার্গী শনির অবিশ্বাস্য প্রভাবে অচিরেই ঘুরে যাচ্ছে খেলা! শনিদেবের চলন আর মা লক্ষ্মীর কৃপায় সৌভাগ্যের শুভ-বিস্ফোরণ এই রাশিদের...
Shani Margi Good Effects: আগামী ২৮ নভেম্বরে শনি মীনে প্রবেশ করবে। বক্রী গতি নয়, এটি শনির সরল গতি, মানে, মার্গী হচ্ছেন শনি। অন্তত দুটি রাশি দারুণ ভাবে উপকৃত হবে।
1/7
শনি
2/7
কর্মফলদাতা
photos
TRENDING NOW
3/7
মা লক্ষ্মী
4/7
বৃষ রাশি
শনি বৃষ রাশির একাদশ ঘর থেকে সরাসরি গতিতে যাত্রা শুরু করবে। শনির এই সরাসরি গতি বৃষ রাশির জাতককে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। এঁদের আটকে থাকা টাকা ফিরে আসতে পারে। বিনিয়োগ থেকেও আর্থিক লাভ অর্জন করবেন এঁরা। এই সময়ে, বৃষ রাশি তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য অনেক নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবেন। এঁদের পারিবারিক জীবনেও সুখ ও সম্প্রীতি দেখা যাবে।
5/7
চাকরিজীবীদের জন্য
6/7
কুম্ভ রাশি
7/7
তুঙ্গে ভাগ্য
শনির জেরে কুম্ভ রাশির কেরিয়ার এবং সম্পদ দুই তুঙ্গে থাকবে। নিজেদের দারুণ উন্নতি লক্ষ করবেন এঁরা। শনির সরাসরি গতির পরে কুম্ভ রাশির কয়েকজন জাতক-জাতিকা তাঁদের নিকটাত্মীয়দের আর্থিক সহায়তা করার জায়গাতেও পৌঁছে যেতে পারবেন। এঁরা যদি দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে শনি মার্গী হওয়ার পরে এঁদের সেই পরিকল্পনা পূরণ হতে পারে। এঁদের পরিবারের কোনো শুভ অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় হতে পারে। তবে তা আর্থিক অবস্থার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos