Shani Margi 2025: বক্রীর ১৩৮ দিন পরে অবিশ্বাস্য শনি! রুষ্ট দেবতার বিরল কৃপা পেতে চলেছেন কয়েকটি রাশির জাতক! সামনে শুধু টাকা আর টাকা...

Shani Margi 2025: বক্রীর ১৩৮ দিন পরে অবিশ্বাস্য শনি! রুষ্ট দেবতার বিরল কৃপা পেতে চলেছেন কয়েকটি রাশির জাতক! সামনে শুধু টাকা আর টাকা...
Shani Margi Saturns Direct Motion 2025: শনির সহজ গতি বা শনির এই মার্গী হওয়াটাকে জ্যোতিষে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। শনি উল্টোদিকে ঘোরা বন্ধ করলেই তাঁর সহজ গতি, বা যাকে বলে 'ডিরেক্ট মোশন' হয়। আর তখন শনির কৃপায় সৌভাগ্যের তুঙ্গে থাকেন কয়েকটি রাশি।
শাস্তিদাতা শনি
১৩৮ দিন পরে
খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই এহেন শনির গোচর বা নক্ষত্র পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শনি এখন মীনে বক্রী (Saturn currently retrograde in Pisces) এবং ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন। জ্যোতিষ হিসেবেনিকেশ বলছে, বক্রী হওয়ার ১৩৮ দিন পরে শনি সোজাসুজি ভাবে মীনে আসতে চলেছেন আগামী ২৮ নভেম্বরে। এই সোজা গতিকে প্রত্যক্ষ গতি বলে। পরিভাষায় মার্গী শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়।
অ-বক্রী শনি
রোষ ও কৃপা
মেষ, Aries
শনি গ্রহের প্রত্যক্ষ গতির কারণে, মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের কঠোর পরিশ্রম এবার ফলপ্রসূ হবে। তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবে। কর্মজীবনে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পদোন্নতি অথবা নতুন দায়িত্ব লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক বিষয়গুলি স্থিতিশীল হবে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসবে। পরিবারে সহযোগিতা ও শান্তি বিরাজ করবে। স্বাস্থ্য থাকবে সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং মানসিক ভারসাম্য ঠিকঠাক।
কুম্ভ, Aquarius
মীন, Pisces
মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মজীবন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যাবে। এঁদের দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা প্রকল্পগুলি সফল হবে। সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। পারিবারিক সমর্থন এবং মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক দিক থেকে সুস্থিতি আসবে এবং বিনিয়োগগুলি লাভজনক প্রমাণিত হবে। নতুন সুযোগগুলি জীবনে স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্য নিয়ে আসবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
