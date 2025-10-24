English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Margi 2025: বক্রীর ১৩৮ দিন পরে অবিশ্বাস্য শনি! রুষ্ট দেবতার বিরল কৃপা পেতে চলেছেন কয়েকটি রাশির জাতক! সামনে শুধু টাকা আর টাকা...

Shani Margi Saturns Direct Motion 2025: শনির সহজ গতি বা শনির এই মার্গী হওয়াটাকে জ্যোতিষে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। শনি উল্টোদিকে ঘোরা বন্ধ করলেই তাঁর সহজ গতি, বা যাকে বলে 'ডিরেক্ট মোশন' হয়। আর তখন শনির কৃপায় সৌভাগ্যের তুঙ্গে থাকেন কয়েকটি রাশি।

| Oct 24, 2025, 06:15 PM IST
শাস্তিদাতা শনি

জ্যোতিষে শনিকে কর্মফলের দেবতা হিসেবে দেখা হয়, তাঁকে শাস্তিদাতার ভূমিকায় দেখা হয়। একজন তাঁর কর্মফলের নিরিখেই ফল পান। ভালো বা মন্দ।

১৩৮ দিন পরে

খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই এহেন শনির গোচর বা নক্ষত্র পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।  শনি এখন মীনে বক্রী (Saturn currently retrograde in Pisces) এবং ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন। জ্যোতিষ হিসেবেনিকেশ বলছে, বক্রী হওয়ার ১৩৮ দিন পরে শনি সোজাসুজি ভাবে মীনে আসতে চলেছেন আগামী ২৮ নভেম্বরে। এই সোজা গতিকে প্রত্যক্ষ গতি বলে। পরিভাষায় মার্গী শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়। 

অ-বক্রী শনি

জ্যোতিষে শনির এই সহজ গতি (direct motion of Saturn) বা শনির এই মার্গী হওয়াটাকে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। শনি উল্টোদিকে ঘোরা বন্ধ করলেই তার সহজ গতি, বা যাকে বলে 'ডিরেক্ট মোশন' হয়। তখন শনি সোজা চলে।

রোষ ও কৃপা

শনির এই অ-বক্রী গতি তথা মার্গী হওয়াটা দারুণ শুভ। তা বিভিন্ন রাশির উপর বিপুল প্রভাব ফেলে। তা যে কোনও মানুষের জীবনে উন্নতি ও স্থিতিশীলতা আনে। তা হলে দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকা আসন্ন নভেম্বরে সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠে বসে থাকবেন।

মেষ, Aries

শনি গ্রহের প্রত্যক্ষ গতির কারণে, মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের কঠোর পরিশ্রম এবার ফলপ্রসূ হবে। তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবে। কর্মজীবনে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পদোন্নতি অথবা নতুন দায়িত্ব লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক বিষয়গুলি স্থিতিশীল হবে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসবে। পরিবারে সহযোগিতা ও শান্তি বিরাজ করবে। স্বাস্থ্য থাকবে সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং মানসিক ভারসাম্য ঠিকঠাক।

কুম্ভ, Aquarius

এই সময়টি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। পুরনো বিনিয়োগ এবং পরিকল্পনাগুলি থেকে সুবিধা পাবেন এঁরা। চাকরি অথবা ব্যবসায় লাভ। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। দাম্প্ত্যজীবন আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণ থাকবে। পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করবেন এঁরা। 

মীন, Pisces

মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মজীবন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যাবে। এঁদের দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা প্রকল্পগুলি সফল হবে। সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। পারিবারিক সমর্থন এবং মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক দিক থেকে সুস্থিতি আসবে এবং বিনিয়োগগুলি লাভজনক প্রমাণিত হবে। নতুন সুযোগগুলি জীবনে স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্য নিয়ে আসবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

