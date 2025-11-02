Shani Margi: মার্গী হচ্ছেন শনি! এই শুভক্ষণে শনির অঢেল কৃপা পাবেন যে কয়েকটি রাশি... ২০২৬ সালে কপাল খুলবে যাঁদের, টাকার উপর টাকা...

Shani Margi: মার্গী হচ্ছেন শনি! এই শুভক্ষণে শনির অঢেল কৃপা পাবেন যে কয়েকটি রাশি... ২০২৬ সালে কপাল খুলবে যাঁদের, টাকার উপর টাকা...
Shani Margi Good Effects: কর্মফলের দেবতা শনি। ফল দেবেন তিনি। এই ২০২৫ সালেও দেবেন, ২০২৬ সালেও দেবেন। তাতে বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্য হবে উজ্জ্বল। কাদের?
শনির কৃপা
কর্মফলদাতা
শনি মীনে
সব ক্ষেত্রেই উন্নতি
কর্কট রাশি
শনির আশীর্বাদে প্রায় সর্বক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে কর্কট রাশির জাতকদের। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা নতুন অংশীদারিত্বে জড়াতে পারেন। যাঁরা অনেক দিন ধরে চাকরি খুঁজছেন, তাঁরাও কোনও সুযোগ পেতে পারেন। ২০২৬ সালে কর্কট রাশির সামনে শুধুই উন্নতি। এঁদের বহুদিনের আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। পরিবারে সম্পর্কের উন্নতি। সামগ্রিক ভাবেও আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।
বৃশ্চিক রাশি
আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নতি দেখতে পাবেন বৃশ্চিক রাশির জাতকরা। প্রেমের সম্পর্কে উন্নতি ও স্থিরতা। ২০২৬ সাল এই রাশির জাতকদের জন্য বিপুল অর্থলাভের বছর হতে চলেছে। এঁরা দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফল পাবেন। এঁরা আগামী দিনে কর্মক্ষেত্রেও ব্যপক সাফল্য দেখতে পাবেন। শনির আশীর্বাদে দেশে বা দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এঁদের কৃতিত্ব।
কুম্ভ রাশি
শনির জেরে কুম্ভ রাশির কেরিয়ার এবং সম্পদ দুই তুঙ্গে যাবে। নিজেদের দারুণ উন্নতি লক্ষ করবেন এঁরা। ২০২৬ সাল এই রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। শনির কৃপাদৃষ্টি থাকবে এই রাশির জাতকদের উপরে। ২০২৬ সাল এঁদের জন্য দারুণ সময় হতে চলেছে। বিনিয়োগ থেকেও এঁদের বড় লাভের সুযোগ রয়েছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
